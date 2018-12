Economia e lavoro



Cna sugli assi viari: "Soddisfazione per l’incontro sulle infrastrutture"

martedì, 4 dicembre 2018, 14:44

La Cna, attraverso il suo presidente provinciale Andrea Giannecchini, esprime soddisfazione per l’incontro sugli assi viari che si è svolto ieri al Comune di Lucca, con la partecipazione delle istituzioni locali e della maggioranza dei parlamentari espressione del territorio, che dimostra un’indispensabile unità d’intenti.

“La realizzazione degli assi viari a Lucca, del ponte sul Serchio, del raddoppio della linea ferroviaria Lucca-Viareggio, la conclusione della Via del Mare a Viareggio, la manutenzione del cavalcavia di Querceta, sono state al centro dell’ultima assemblea della Cna di Lucca – ha dichiarato Giannecchini - l’economia funziona solo se le merci arrivano e ripartono in fretta, quindi bisogna avere infrastrutture funzionanti, il turismo si sviluppa se esiste una mobilità agevole sul nostro territorio. Accanto alla realizzazione delle infrastrutture ci devono esserci anche le piccole opere, la manutenzione, la messa in sicurezza che sono gli ambiti che danno lavoro al sistema delle piccole imprese che la nostra associazione rappresenta”.