Economia e lavoro



Conflavoro, presentati i coordinatori dei settori merceologici

lunedì, 10 dicembre 2018, 13:58

di eliseo biancalana

Per ogni sezione merceologica un coordinatore. Parte dalla provincia di Lucca la nuova organizzazione interna di Conflavoro, sindacato delle piccole e medie imprese guidato da Roberto Capobianco. I nuovi coordinatori sono stati presentati stamani presso la sede dell'associazione.

I coordinatori avranno un ruolo pro tempore, in attesa che le assemblee dei diversi settori procedano a eleggere i presidenti e i vicepresidenti. La provincia di Lucca sarà la prima a iniziare questo processo, ma poi seguiranno le altre fino alla costituzione degli organismi nazionali dei diversi settori merceologici. "Apriamo le porte a chi vuole portare la sua esperienza" ha detto il presidente Capobianco, spiegando che l'associazione vuole essere vicina alle esigenze degli imprenditori, facendosi loro portavoce nelle sedi politiche e istituzionali. A riguardo, è stato reso noto che per domani mattina alle 11, l'associazione è convocata al ministero dello Sviluppo economico a Roma, al tavolo con i rappresentanti delle piccole e medie imprese voluto dal ministro Luigi Di Maio.

A coordinatore ogni sezione è stato chiamato un imprenditore di spicco del settore. La sezione turismo e commercio sarà coordinata da Andrea Maggi (ristoratore del locale "Pesce Briaco") e da Martino Spera (discoteca "Mai Mai"). A Ilaria Deverio (amministratore delegato di "Era-Mec Engineering srl") è stato affidato il settore metalmeccanico, mentre Piera Masini (calzaturificio "Deborah spa") si occuperà del calzaturiero. Per l'edilizia è stato individuato Franco Oliva ("Sfera Costruzioni"), che potrà avvalersi dell'esperienza di Andrea Bigi. La referente per il settore trasporti è Emilia Bacci ("Indaco srl"), mentre per estetica e benessere c'è il parrucchiere Luca Piattelli.

I nuovi coordinatori, oltre a una certa emozione, hanno espresso gratitudine a Conflavoro per le attività che l'associazione svolge a favore dei propri associati, in particolare nell'ambito della formazione. Su questo aspetto si è soffermato molto anche Capobianco, che ha spiegato come Conflavoro si pone come una "scuola d'impresa" attenta alle esigenze dei suoi iscritti.