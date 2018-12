Economia e lavoro



CTT, Simonetti (CGIL Versilia) e Gandolfo (FILT/CGIL): "Necessari investimenti per risolvere i disservizi"

venerdì, 14 dicembre 2018, 14:50

Fabrizio Simonetti segretario provinciale e responsabile CGIL Versilia e Edoardo Gandolfo segretario generale FILT/CGIL, rendono noto, con un comunicato stampa, che "La Cgil della provincia di Lucca, nell’esprimere la propria condivisione rispetto ai contenuti del comunicato stampa apparso a firma delle tre organizzazioni sindacali di categoria, non può esimersi, congiuntamente alla FILT provinciale, dal sottolineare come attualmente lo stato del servizio pubblico fornito da CTT sia del tutto inadeguato e fonte anch’esso di gravi tensioni che poi si scaricano quasi sempre sul personale dell’azienda in questione. I fatti avvenuti recentemente - spiegano - e la loro gravità sono stati oggetto di articoli ed inchieste da parte della stampa locale e il quadro che emerge è inaccettabile. Bus vecchi, freddi e complessivamente inadeguati al servizio, studenti ammassati, ritardi e guasti. Per non parlare dei casi in cui studenti, anche minorenni, sono stati lasciati a piedi per l’impossibilità di trovare spazio sui mezzi oramai stracolmi che dovevano accompagnarli alle varie scuole della Versilia e di Lucca. Questa situazione deve cambiare, occorre che, urgentemente, la direzione di CTT proponga un piano organico e efficace per superare questi problemi - incalzano - . Per CGIL e FILT il diritto alla mobilità pubblica, ad un servizio puntuale e garantito e allo studio dei nostri studenti sono principi non contrattabili. Le prime risposte fornite da CTT hanno suscitato critiche e perplessità in quanto giudicate insufficienti ed estemporanee. CGIL e FILT provinciali chiedono quindi interventi organici e pertinenti, in grado di affrontare e risolvere i vari disservizi esistenti e la situazione di tensione e di rabbia che essi generano nei confronti del personale CTT che deve invece essere tutelato e garantito nella propria sicurezza. Misureremo i fatti e le proposte una volta che queste appariranno chiare nella loro necessaria completezza, lo faremo, come sempre, nell’interesse generale dei cittadini, degli studenti e dei lavoratori" concludono.