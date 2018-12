Economia e lavoro



Due nuovi bandi per la Fondazione Crl

mercoledì, 19 dicembre 2018, 12:46

Sono due i nuovi bandi aperti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per l’attribuzione di contributi 2019 negli ambiti delle “Categorie sociali deboli e salute pubblica” e dello “Sviluppo del territorio”, entrambi in scadenza il 31 gennaio 2019.

Il Bando “Categorie sociali deboli e salute pubblica”, rivolto a soggetti pubblici e privati, intende sostenere sia specifiche iniziative, sia l’attività ordinaria di realtà che operano a favore delle categorie sociali deboli o nell’ambito della salute pubblica al fine di contribuire alla realizzazione ed allo sviluppo di forme di welfare di comunità.

Si parla dunque di promuovere l’inclusione sociale e migliorare il grado di autonomia dei soggetti svantaggiati, concorrere al contrasto della povertà nella comunità locale e nei paesi in via di sviluppo e supportare il miglioramento della salute e la promozione del benessere delle persone.

Il bando, annuale, prevede uno stanziamento complessivo di €900.000.

Anche il Bando “Sviluppo del territorio” è rivolto a soggetti pubblici e privati che, in questo caso, operino nella promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio e nella valorizzazione delle risorse locali, con l’obiettivo di sostenere specifici progetti o iniziative ma anche l’attività ordinaria. Un sostegno a chi si prodiga per la promozione delle specificità (enogastronomiche, culturali e non solo), a chi propone iniziative in grado di sostenere l’economia e il commercio e a chi, più in generale, si impegna nella valorizzazione del territorio nei suoi aspetti più peculiari e caratterizzanti.

Il bando, annuale, prevede uno stanziamento complessivo di €350.000.

Entrambi i bandi resteranno aperti fino al 31 gennaio 2019: è possibile partecipare facendo richiesta mediante la procedura online di presentazione delle domande disponibile sul sito www.fondazionecarilucca.it.

Le richieste cartacee, precedentemente inserite e confermate on-line, dovranno essere inviate in un secondo momento, esclusivamente per posta, entro il 15/02/2019.

Ormai chiuso il “Bando edilizia scolastica”, restano ancora pochi giorni invece per presentare le domande per i due bandi già aperti dalla Fondazione: il bando “Eventi e iniziative rilevanti”, in scadenza il 21 dicembre, e quello “Progetti e attività culturali” per cui c’è tempo fino all’11 gennaio 2019.