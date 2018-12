Economia e lavoro



EgoWellness, annunci di lavoro

mercoledì, 19 dicembre 2018, 18:06

Il centro EgoWellness di via Provinciale per S. Alessio pubblica due annunci di lavoro con cui cerca altrettante figure professionali:

Commerciale Wellness:

Ego Srl ricerca e seleziona un/una Commerciale Wellness, che si occuperà della vendita dei servizi del Centro tramite accoglienza dei potenziali clienti, gestione di un portafoglio di clienti frequentanti e gestione dei nuovi contratti. Procacciamento clienti grazie alle iniziative Marketing del Club.

Cerchiamo persone con: Attitudine alla vendita, Grande ENTUSIASMO, Passione per il fitness e per il wellness a 360°, Predisposizione alla relazione, Orientamento al lavoro per OBTV, Empatia, Capacità organizzativa.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae, corredato di foto tessera, all'indirizzo mail info@egowellness.it

Saranno presi in visione con precedenza i curriculum provenienti da Lucca e zone limitrofe.

EGO S.r.l. ricerca ESTETISTA:

La persona selezionata sarà inserita all'interno dell'area Beauty del Wellness Resort di S.Alessio. Si richiede esperienza, forte motivazione, competenza tecnica ed una predisposizione al lavoro per obiettivi. E' richiesta una buona capacità relazionale, entusiasmo, solarità, standing curato e sincera passione per il proprio lavoro.

Le interessate possono inviare il proprio curriculum vitae, corredato di foto tessera, all'indirizzo mail info@egowellness.it

Saranno presi in visione con precedenza i curriculum provenienti da Lucca e zone limitrofe.