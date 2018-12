Economia e lavoro



Fabio Perini SpA e Cnv insieme per donare arredi alle associazioni lucchesi

mercoledì, 19 dicembre 2018, 11:46

Scrivanie, sedie, poltroncine e mobili di arredo - tutto in ottimo stato - che fino a pochi mesi fa riempivano gli uffici della Fabio Perini SpA avranno una nuova, e socialmente utile, vita perché saranno donati alle associazioni di volontariato. Rinnovando i propri uffici, l'azienda ha voluto dare un segno di attenzione e un sostegno al tessuto associativo del territorio della provincia di Lucca e ha coinvolto il Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) con la cui partnership lancia l'iniziativa "Arredi solidali".

Sarà il Cnv a fare da "filtro" per consentire alle associazioni di visionare gli arredi e scegliere di ritirare quelli necessari a rendere più fruibili e funzionali le proprie sedi. Ed è il Cnv, con il fondamentale sostegno logistico dell'azienda Allestend che ha messo a disposizione una porzione di magazzino per stoccare gli arredi, ad accogliere le domande delle associazioni, le quali potranno visionare un elemento per ogni tipologia venerdì 21 dicembre dalle 10.30 alle 13 nella sede del Cnv in via Catalani 158 e "prenotare" i pezzi necessari.

“Tra i nostri valori – commenta Nicola Scaramuzza, Communication Director Fabio Perini Spa - c’è anche quello di perseguire un modello di crescita sostenibile e proficua. Per questo abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa che promuove l’economia circolare e valorizza il recupero e il riuso”.

Tutte le associazioni interessate possono mettersi in contatto con il Centro Nazionale per il Volontariato per visionare e ritirare gli arredi scrivendo a arredisolidali@centrovolontariato.net.