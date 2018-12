Economia e lavoro



In arrivo anche a Lucca le nuove tariffe del servizio idrico integrato

giovedì, 6 dicembre 2018, 12:55

Entra in vigore le nuova modulazione delle tariffe del servizio idrico integrato approvata dall'Autorità Idrica Toscana con la delibera n.14 del 27/07/2018. Come previsto dai tempi dettati dalla nuova normativa (Deliberazione n.665 del 28/09/2017 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, ARERA) Geal, l'azienda che gestisce il servizio idrico nel comune di Lucca, sta inviando le prime bollette agli utenti. Prevedono una diversa disciplina delle categorie d'uso, secondo i nuovi criteri. La modifica tariffaria non comporta ricavi aggiuntivi per le aziende, ma solo una diversa redistribuzione del costo del servizio per categorie di utenti.

La novità più rilevante riguarda l'uso domestico residente. E' stata introdotta una differenziazione dei criteri di calcolo in relazione al numero di persone residenti che compongono il nucleo familiare: a parità di consumo, al crescere della numerosità del nucleo familiare, diminuisce il costo della bolletta. Geal ha rilevato il numero dei componenti dei nuclei familiari residenti dall'anagrafe del Comune di Lucca alla data del 31 ottobre. Ove ciò non sia stato possibile per mancanza dei dati necessari, si è fatto riferimento ad un nucleo familiare di tre persone, secondo quanto previsto dalla delibera ARERA. Geal procederà all'aggiornamento d'ufficio del numero dei componenti del nucleo familiare con cadenza annuale, con riferimento al dato rilevabile dall'anagrafe alla fine di ciascun anno solare. In presenza di modifiche del nucleo familiare durante l'anno, l'utente avrà l'onere di darne comunicazione a Geal e, quest'ultima, sarà tenuta a darne applicazione con decorrenza pari alla data di ricevimento delle stesse comunicazioni. La stima dell'azienda è che, a parità di consumi, i costi resteranno pressoché invariati per i nuclei con 3 persone residenti, cresceranno proporzionalmente per quelli con 2 o 1 residenti e diminuiranno dai 4 in su.



Per le utenze plurime o condominiali, tutte le utenze per le quali il contatore è posto a servizio di più unità immobiliari, poiché GEAL non è a conoscenza delle tipologie d'uso delle singole unità abitative, a partire dal mese di novembre 2018 viene applicata la tariffa con riferimento ad unità abitative residenti e, per ciascuna di esse, ad un numero di componenti del nucleo familiare pari a tre. Le utenze precedentemente classificate nell'uso produttivo vengono suddivise tra utenze ad uso artigianale o commerciale e utenze ad uso industriale. Le nuove categorie d'uso riguardano sia le classi di consumo per piccoli quantitativi che per grandi quantitativi e sono effettuate in base all'uso della risorsa idrica nel ciclo produttivo ed alla classificazione dell'attività economica secondo il codice Ateco attribuito a ciascuna attività. Infine, per quanto riguarda la categoria d'uso industriale, a partire dal mese di novembre, Geal ha attribuito la categoria a tutte le utenze aventi la suddetta classificazione nel sistema tariffario adottato fino al 31 dicembre 2015, in base al codice Ateco dell'attività. I titolari di attività artigianali, commerciali ed industriali sono comunque tenuti a verificare la corretta allocazione dell'attività nelle suddette tipologie d'uso.

Le nuove tariffe applicate all'utenza si trovano nella terza pagina della bolletta nella sezione 'Tariffe', confrontate con le precedenti. Le stesse hanno decorrenza dal 1 gennaio 2018 e dove disponibile la lettura del contatore, si è proceduto con il calcolo del conguaglio dei corrispettivi rispetto a quanto già corrisposto nelle bollette precedenti. A questo link tutte le informazioni, il prospetto delle tariffe e la modulistica a disposizione per le utenze singole e le utenze plurime o condominiali per comunicare a Geal eventuali variazioni. Qua tutte le informazioni sulle tariffe.