Economia e lavoro



Incontro Cna a Lucca sui contributi per l'innovazione

martedì, 11 dicembre 2018, 12:25

Il 17 dicembre prossimo aprirà il bando della Regione Toscana che consente di ottenere dei contributi a fondo perduto fino al 75 per cento delle spese sostenute per le imprese che effettuano investimenti finalizzati all’acquisizione di consulenze e di servizi a sostegno dell’innovazione.

Per informare gli artigiani e le imprese sui dettagli del bando e sulle modalità di richiesta, la Cna di Lucca organizza un incontro per giovedi 13 dicembre alle ore 18 a Lucca, nella sua sede di Via Romana, 615/p.

Oltre al bando dei servizi, la riunione servirà anche a fare il punto della situazione sul credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo.