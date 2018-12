Economia e lavoro



Lemucchi: "Comune, conti in ordine. Concorsi, difficile capire quanti posti"

venerdì, 28 dicembre 2018, 16:45

di eliseo biancalana

Non si è parlato solo del bilancio di previsione 2019 durante l'odierna conferenza stampa che si è svolta oggi a Palazzo Orsetti. Il vicesindaco Giovanni Lemucchi e il dirigente dei servizi economico-finanziari Lino Paoli hanno parlato anche dello stato di salute dei conti del comune, fornendo rassicurazioni sul recente intervento della Corte dei Conti. Affrontato anche il capitolo concorsi pubblici.

"I conti del comune sono in ordine" ha rassicurato Lemucchi. A riguardo, Paoli ha sottolineato come siano migliorati negli ultimi due anni i dati relativi all'utilizzo delle anticipazioni di cassa. Se nel 2016 il comune doveva ricorrere per ben 366 giorni in un anno all'utilizzo dell'anticipazione, nel 2018 sono stati solo 90 giorni. L'utilizzo medio delle anticipazioni nel 2016 ammontava a oltre 15milioni e 646mila euro, nel 2018 è sceso a oltre 1milione e 244mila euro. Come spiegato dal dirigente questo significa che il comune è passato da una situazione in cui aveva "i conti in rosso" a una in cui il ricorso all'anticipazione è tornato "a livelli fisiologici". Significativo anche il miglioramento dell'indice di tempestività dei pagamenti, passato da 92,75 giorni nel 2016 a 47,2 nel 2018. Ammonta invece a oltre 43 milioni di euro lo stock di debito dell'ente. Lemucchi e Paoli hanno sottolineato che il livello di indebitamento è piuttosto contenuto, e che l'ente ha ampi margini di indebitamento in base alla normativa vigente. Guardando all'andamento del "gruppo comune" è stato ricordato che nessuna società partecipata presenta delle perdite.

Parlando di possibili assunzioni, è stato ricordato che è da poco stato varato dalla giunta il piano di fabbisogno del personale. "Siamo un comune virtuoso per il rapporto tra costi del personale e attivo di bilancio" ha detto Lemucchi. Per quanto riguarda l'indizione di possibili concorsi la situazione resta incerta. L'assessore ha sostenuto che a Palazzo Orsetti ci sarebbe la volontà di farli, visto che l'età media dei dipendenti comunali è piuttosto elevata. Ci sono però diverse incognite. Anzitutto bisognerà vedere se sarà prorogata la validità delle graduatorie in essere, risalenti anche a nove anni fa. Poi per bandire i concorsi bisogna prima siano espletate le procedure di mobilità tra gli enti. Andrà poi valutato l'impatto dell'annunciata riforma delle pensioni.

Per quanto riguarda il recente intervento della Corte dei Conti sui rendiconti 2015 e 2016 del comune, da Palazzo Orsetti mostrano tranquillità. Lemucchi farà a riguardo un'informativa in consiglio a febbraio. L'aula di Palazzo Santini dovrà anche esaminare una proposta di delibera che accoglierà le indicazioni provenute dalla Corte.