Lucca Holding Servizi valuta se fare nuove assunzioni

martedì, 4 dicembre 2018, 15:57

di eliseo biancalana

Lucca Holding Servizi ha da poco presentato il nuovo funzionigramma al comune e sta valutando di fare nuove assunzioni nel proprio staff. La notizia è emersa durante l'odierna seduta della commissione partecipate, a cui hanno partecipato l'amministratore delegato di Lucca Holding Servizi Luca Bilancioni e quello di Lucca Holding Claudio Del Prete.

Durante la seduta si è parlato della politica del personale della società, che nell'ultimo anno ha visto crescere le sue funzioni a seguito della scissione asimmetrica della Gesam. Se la società nel 2013 aveva 14 dipendenti, ora ne ha 35. Diversi sono i laureati e l'età è relativamente giovane per una società partecipata del comune. Massimiliano Bindocci (M5S) ha sollevato dubbi sulla procedura seguita per la recente assunzione a tempo indeterminato di due dipendenti da una graduatoria del 2015, da cui in passato era stato assunto un dipendente a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato, due dei quali sono i nuovi assunti a tempo indeterminato. Gli ha risposto il dirigente dei servizi finanziari Lino Paoli, spiegando che il bando consentiva questa possibilità e la graduatoria non era scaduta. Bindocci ha comunque sostenuto che la scelta dell'azienda penalizza gli altri due dipendenti assunti dalla graduatoria a tempo determinato (a cui comunque è stato prorogato il contratto).Durante la seduta, presieduta da Claudio Cantini (Lucca Civica), è stato anche dato parere favorevole a una proposta di delibera che modifica lo statuto di Lucca Holding, che è stata presentata dal vice sindaco Giovanni Lemucchi. La modifica consentirà a Lucca Holding di rilasciare fideiussioni a favore delle società controllate. Ha votato a favore la maggioranza di centrosinistra, le minoranze non hanno partecipato al voto.