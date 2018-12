Economia e lavoro



Un sistema gratuito di fatturazione elettronica per gli associati Cia Toscana Nord

giovedì, 6 dicembre 2018, 10:15

La fattura elettronica non fa più paura con il sistema messo a punto dalla Cia Toscana Nord, dal nome 'SempliCIAFe'. Dal primo gennaio 2019, infatti, entra in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica in tutte le transazioni che riguardano i rapporti tra aziende e tra aziende e privati. Non esisterà più, quindi, la fattura in formato cartaceo, ma esclusivamente quella in formato elettronica: qualunque fattura emessa in formato diverso sarà considerata come 'non emessa' e, di conseguenza, sarà sanzionabile dal 100 al 200 per cento dell'imposta.

«Per venire incontro ai nostri associati – spiega la Cia Toscana Nord – abbiamo messo a punto un sistema di fatturazione elettronico, 'SempliCIAFe', completamente gratuito, a disposizione dei soci. Stiamo inoltre organizzando sul territorio una serie di incontri con le aziende, sia per parlare degli aspetti normativi di questa innovazione, sia per illustrare questa nuova procedura».

L'intenzione della Cia Toscana Nord è quella di assistere e accompagnare gli associati, affinché questo importante passaggio non solo normativo, ma anche pratico, non crei troppe difficoltà e possa essere affrontato nel modo più semplice possibile.

Per informazioni ci si può rivolgere a: Josè Fini, telefono 0583/1802742