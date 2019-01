Economia e lavoro



Abilitazione attività autoriparazione: aggiornamenti sugli standard formativi per carrozzieri e gommisti

venerdì, 11 gennaio 2019, 10:54

Confartigianato Imprese Lucca informa le carrozzerie ed i gommisti che, grazie ai suo ripetuti interventi in materia di standard formativi per le succitate imprese, ha ottenuto un positivo riscontro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che si è pronunciato favorevolmente circa l’eliminazione dello stage per le imprese in attività, come previsto dalle disposizioni della Legge 205/2017.



"Si tratta - commenta Confartigianato - di un risultato di estrema importanza, fortemente auspicato, che riconosce le ragioni della categoria e apre la possibilità di una revisione degli standard formativi per gommisti e carrozzieri approvati il 12 luglio 2018 dalla Conferenza Stato Regioni, per renderlo conforme alle richiamate norme della Legge 205/2017. Con il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico che favorisce la nostra azione, proseguiremo le pressioni presso tutte le sedi competenti per ottenere l’effettivo, concreto recepimento delle richieste della categoria e l’adeguamento degli standard formativi con tutte le conseguenti modifiche al testo dell’Accordo approvato il 12 luglio u.s. dalla Conferenza Stato Regioni, affinché si possa giungere al più presto alla definitiva soluzione della problematica".

