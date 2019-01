Accorpamento camere di commercio, critico Camisi (Camcom Lucca)

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 30 gennaio 2019, 12:59

“Noi non siamo la Toyota – quale lean per la produzione impiantistica” è l’accattivante titolo del seminario che si terrà giovedi 31 gennaio nella sala Da Massa Carrara della Fondazione CRL promosso all’interno del Master “Tecnologia e gestione dell’industria della carta e del cartone”

martedì, 29 gennaio 2019, 13:44

Dopo il sindaco Tambellini e la Fiom Cgil, adesso anche l'Usb Lavoro provato scende in campo per boicottare la visita a Lucca del presidente del Brasile augurandosi, nel contempo, che anche il sindacato interno alla Perini spa faccia altrettanto visto che i lavoratori non erano nemmeno stati avvisati

martedì, 29 gennaio 2019, 13:00

Secondo il presidente di Confindustria Toscana Nord la visita del presidente del Brasile costituisce una grossa opportunità per le imprese del territorio

martedì, 29 gennaio 2019, 10:02

Nel 2018 i parametri critici per la Toscana rispetto ai limiti della normativa vigente sono il PM10 nella Piana lucchese, il biossido di azoto nell’agglomerato fiorentino e l’ozono praticamente in tutta la regione

martedì, 29 gennaio 2019, 08:50

A partire da domenica 3 febbraio, sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti settimanali extraurbani. Essi avranno valenza da lunedì alla domenica successiva e saranno acquistabili presso le biglietterie aziendali Ctt Nord sparse sul territorio di competenza

lunedì, 28 gennaio 2019, 17:32

Arrivano le foto-trappole contro l'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. La Polizia Municipale, nucleo vigilanza ambientale, è stata infatti dotata di questi apparecchi di videosorveglianza che permettono di individuare più facilmente coloro che disperdono i rifiuti nell'ambiente