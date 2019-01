All’Informagiovani un incontro sul servizio civile

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 23 gennaio 2019, 12:52

La settimana sull’edilizia sostenibile, organizzata da Cna Costruzioni e da Cna Istallazioni Impianti di Lucca, che si sta tenendo a Lucense, prosegue con due incontri pomeridiani sul futuro delle modalità di costruzione

martedì, 22 gennaio 2019, 15:52

Si sono chiusi martedì 15 gennaio i termini dell'avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la concessione e valorizzazione del Mercato del Carmine. Nessun soggetto privato ha risposto all'avviso e adesso l'amministrazione comunale sta già lavorando a un “piano B”, che preveda il recupero di nuove risorse...

martedì, 22 gennaio 2019, 11:23

Il presidente provinciale Salvatore Piliero sottolinea come con questo decreto l'esecutivo deluda le aspettative di migliaia di invalidi civili che attendevano legittimamente l'adeguamento del magro assegno pensionistico che ammonta a soli 285 euro mensili

lunedì, 21 gennaio 2019, 16:02

Oltre 60 studenti degli istituti per geometri di Porcari e di Lucca parteciperanno mercoledi 23 gennaio agli appuntamenti previsti all’interno della settimana sull’Edilizia Sostenibile promossa daCna Costruzioni e da Cna Istallazioni Impianti di Lucca a Lucense

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:09

Si è conclusa la seconda edizione del corso ITS in Hospitality Management per le strutture ricettive (HOMA). I 16 studenti che hanno frequentato questo percorso di studi, durato 2 anni, hanno ricevuto questa mattina il diploma statale di tecnico superiore

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:08

Un taglio selettivo delle piante rispettando l’ambiente, con l’obiettivo di garantire una maggior sicurezza dell’area a sud della Città di Lucca, abbattendo il rischio idraulico. Tutto pronto per l’apertura del cantiere del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la manutenzione dei Bottacci del Guappero, per un investimento di oltre...