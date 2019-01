Economia e lavoro



Banca di Pescia e Cascina, ecco i vantaggi per i soci

venerdì, 25 gennaio 2019, 23:44

di annalisa ercolini

Nella sede della Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo è stata presentata l’offerta di vantaggi bancaria ed extrabancaria riservata ai 6000 soci. “L’anima della banca - come sottolinea il presidente Franco Papini – sono proprio loro, i soci. Essere socio significa essere parte di noi, della banca.”

Il pacchetto di offerte è molto variegato. Tra le iniziative che annoverano agevolazioni bancarie vengono segnalati sconti per cifre importanti se si hanno dei risparmi da investire oppure se si voglia fare un prestito. Inoltre è previsto uno sconto del 50% sulle spese semestrali di gestione e di amministrazione titoli o sulle commissioni di istruttoria dei mutui. Corposo il pacchetto di vantaggi extrabancari, incentrati su due ambiti: cultura e formazione. In calendario, sei viaggi in Italia e all’estero fortemente scontate per i soci e quattro gite gratuite per un giorno.

Il pacchetto formazione comprende tre finanziamenti a tasso zero per l’acquisto di libri e materiale scolastico, per il pagamento delle tasse universitarie, per il pagamento di un viaggio studio all’estero e inoltre due concorsi per borse di studio per studenti di scuole medie inferiori, superiori e università.

Particolarmente interessante l’aspetto culturale nel quale vi sono ben 4 proposte di spicco.

Benvenuti in Banca, con la quale la banca ha pensato di mettere gratuitamente a disposizione delle associazioni o enti locali, le sale conferenze in Via degli Alberghi a Pescia e in Viale Comaschi a Cascina. Soci a Teatro, grazie al quale i soci e un loro accompagnatore, fino al limite del numero di posti messi a disposizione dai teatri, possono assistere a un evento ai teatri di Pescia, Cascina e Lucca. Senza dimenticare il territorio con la proposta: Il Nostro Territorio ci sta a cuore, un concorso on line in cui è richiesto ai cittadini di dare la propria preferenza tra i progetti di intervento proposti, volti alla riqualificazione e sostegno del territorio. “Da sempre la Banca di Pescia e Cascina, crede fermamente nel territorio in cui opera – sottolinea Papini – sul quale è nata e cresciuta, lo stesso territorio dove vi sono i nostri socie e le loro famiglie.”

Il valore aggiunto lo fornisce proprio il programma: Uso consapevole del denaro, progetto di educazione finanziaria rivolto agli studenti delle classi quinte delle scuole di primo grado e delle classi prime delle scuole secondarie. “Mi preme sottolineare questo aspetto riguardo al percorso educativo, in collaborazione con le scuole - chiarisce il direttore generale Antonio Giusti. - Pensiamo di fornire il nostro piccolo contributo sul territorio. Non solo. Tutta questa serie di iniziative sono tanti piccoli rivoli importanti di conoscenza e di valorizzazione del territorio affinché questi progetti siano punti anche di aggregazione.”

A conclusione il presidente ha voluto spiegare l’invito a lasciare l’indirizzo email: “C’è una società di call center che telefona per conto della Banca a tutti i soci per avere l’indirizzo email affinché vi siano meno soldi sperperati, poiché quando mandiamo in giro per posta i volantini spendiamo circa 12 mila euro e poi per una avere una tempestività più veloce e una corrispondenza per eventuali suggerimenti.”