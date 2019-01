Economia e lavoro



Borgo Giannotti, Cesaretti: "Necessaria una riqualificazione complessiva"

venerdì, 11 gennaio 2019, 15:27

“Condividiamo e supportiamo il nuovo appello per la sistemazione della storica croce di Borgo Giannotti come occasione anche di riqualificazione di una strada ancora commercialmente molto viva ma che da tempo attende una serie di interventi”. E’ la responsabile area Lucca di Confesercenti Toscana Nord Valentina Cesaretti ad unirsi all’appello all’amministrazione comunale rivolto da chi ha a cuore le sorti del monumento simbolo della strada e della città. “Chiediamo al Comune un incontro per definire una serie di interventi che Borgo Giannotti non può più attendere – dice ancora Cesaretti – e che avevamo già inserito in una petizione con raccolta di firme tra i commercianti. Borgo Giannotti per la sua importanza non può certo essere considerato in maniera diversa rispetto al centro storico e quindi merita la stessa attenzione. Come interventi pensiamo innanzitutto alla razionalizzazione e alla manutenzione degli attuali marciapiedi e ad un aumento della presenza di cestini unità ad una più accurata e frequente pulizia. E ancora una segnaletica che indichi le aree di sosta anche nelle zone limitrofe al Borgo ed una revisione degli attuali spazi per il carico e lo scarico delle merci. Dal punto di vista del traffico – conclude la responsabile Lucca di Confesercenti Toscana Nord – chiediamo un divieto di transito dei mezzi pesanti ad accezione di quelli che riforniscono le attività commerciali”.