Economia e lavoro



Ctt Nord, nuovi abbonamenti settimanali

martedì, 29 gennaio 2019, 08:50

A partire da domenica 3 febbraio, sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti settimanali extraurbani. Essi avranno valenza da lunedì alla domenica successiva e saranno acquistabili presso le biglietterie aziendali Ctt Nord sparse sul territorio di competenza.



Si tratterà di titoli nominali e quindi, per essere validi, necessiteranno della tessera di riconoscimento. A partire da ogni giovedì, sarà possibile acquistare l'abbonamento settimanale per la settimana successiva.

fascia abb.to settimanale 0,1-10,0 km € 13,30 10,1-20,0 km € 17,20 20,1-30,0 km € 21,70 30,1-40,0 km € 25,90 40,1-50,0 km € 29,40 50,1-60,0 km € 30,90 60,1-70,0 km € 33,10 70,1-80,0 km € 35,90 80,1-90,0 km € 38,00 90,1-100 km € 40,20 100,1-110,0 km € 41,70 110,1-120,0 km € 43,30 120,1-130,0 km € 44,80 130,1-140,0 km € 47,00 140,1-150,0 km € 49,40 150,1-160,0 km € 50,70 160,1-170,0 km € 51,90 170,1-180,0 km € 53,10 180,1-190,0 km € 53,90 190,1-200,0 km € 55,00

Sono state, inoltre, ritoccate al ribasso anche le tariffe dei biglietti a bordo, a partire dai titoli di fascia 40,1-50km come da tabella seguente.

40,1-50,0 km € 7,00 50,1-60,0 km € 8,00 60,1-70,0 km € 8,00 70,1-80,0 km € 9,00 80,1-90,0 km € 10,00 90,1-100 km € 11,00 100,1-110,0 km € 11,00 110,1-120,0 km € 12,00 120,1-130,0 km € 13,00 130,1-140,0 km € 14,00 140,1-150,0 km € 14,00 150,1-160,0 km € 15,00 160,1-170,0 km € 16,00 170,1-180,0 km € 16,00 180,1-190,0 km € 17,00

Il presidente di CTT Nord, Andrea Zavanella, dichiara: “Con queste due novità vogliamo andare incontro agli utenti "occasionali" dei servizi extraurbani. Con l'abbonamento settimanale si va incontro a quegli utenti che devono utilizzare il servizio per periodi brevi o magari non continuativi. Con la riduzione del prezzo dei biglietti a bordo sulle tratte più lunghe si cerca di tenere conto della difficoltà che hanno i viaggiatori (occasionali) di certe zone in cui biglietterie e rivendite sono meno diffuse".