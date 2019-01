Economia e lavoro



Fondazione Crl, 42 milioni in 10 anni per l'edilizia scolastica

lunedì, 21 gennaio 2019, 14:39

di giulia del chiaro

Oltre quarantadue milioni di euro. Questo l’ammontare dei fondi che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha indirizzato, ed indirizzerà – tra il 2011 ed il 2021 – al miglioramento ed alla tutela dell’edilizia scolastica della provincia di Lucca.

Una scuola di qualità, sicura, efficiente ed esteticamente gradevole. Questi gli obiettivi da perseguire e che la Fondazione si prefigge da anni visto l’impegno economico rivolto, dal 2011, al settore scolastico. “Appariva indispensabile un intervento sulle principali problematiche didattiche ed emergenze strutturali degli edifici scolastici del territorio – ha ricordato, infatti, il presidente Marcello Bertocchini – che necessitavano di operazioni di adeguamento alle nuove, e moderne, modalità di apprendimento ed alle norme antisismiche.”

È stata la consapevolezza della necessità di un supporto economico da fornire agli enti locali, per la valorizzazione e la riqualificazione degli spazi scolastici, che ha supportato l’avvio di un “circuito virtuoso”, come definito dal Presidente, fatto di concentrazione e co-progettazione, capace di concretizzare un piano di riqualificazione, della portata di 42 milioni di euro, tra 2011 e 2021, impensabile sette anni fa.

Dal 2011 ad oggi sono stati centoottanta i cantieri aperti grazie al supporto della Fondazione che, diffusi in tutto il territorio provinciale, come il “Viani” di Viareggio e l’”ITC Carrara” di Lucca, si sono concentrati soprattutto nelle scuole della Garfagnana per rispondere alle maggiori esigenze di un adeguamento antisismico richieste dal territorio.

Era partito nel 2013, infatti, il primo Bando per l’edilizia scolastica provinciale che, aperto ad ogni istituto del territorio, ha visto la Fondazione impiegare 20 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme di sicurezza e costruzione di alcune nuove strutture. Gli ottimi risultati di questo primo bando hanno condotto la Fondazione a proporne un secondo, nell’autunno 2018, riguardante interventi da mettere in atto nel triennio 2019-2021 con cui verranno messi a disposizione 5 milioni di euro in tre diverse annualità: un milione a valere sul 2019, due milioni sul 2020 e 2 milioni sul 2021. Il Bando, che si è chiuso lo scorso 30 novembre, ha visto pervenire 57 richieste, per un ammontare di 10 milioni di euro, e riuscirà, dati i 5 milioni a disposizione, a coprire­ il costo di 42 interventi. A quest’ultimo bando si aggiungono poi operazioni urgenti per 5 milioni di euro, già concordati con la provincia ed alcuni comuni, che fanno salire a quota 10 milioni i fondi messi a disposizione per l’edilizia scolastica, della provincia di Lucca, per i prossimi tre anni.

Si parla di un ammontare complessivo di 42 milioni di euro stanziati nel decennio che si concluderà nel 2021 e destinati a 33 comuni della provincia oltre che ad alcune fondazioni e parrocchie. Nell’elenco dei contributi stanziati, e da stanziare, al primo posto si trova l’amministrazione provinciale di Lucca con una cifra che si aggira intorno ai 18 milioni di euro seguita dal comune di Lucca con 2 milioni e 800 mila euro, il comune di Coreglia Antelminelli con 2 milioni e 137mila euro ed il comune di Capannori con un milione e 900mila euro.

“Fondamentale riconoscere l’importanza dell’impegno di cui la fondazione si è fatta carico nel settore scolastico – ha sottolineato la vice presidente Lucia Corrieri Puliti – che non solo consente di mettere in sicurezza le scuole del territorio, ma è anche in grado di svolgere un ruolo di sussidiarietà che ha consentito agli enti pubblici di ottenere i primi posti delle graduatorie regionali”. Infatti, la disponibilità dei fondi della fondazione ha permesso agli enti locali di poter impegnare le proprie risorse sui progetti aggiungendo, all’ammontare fornito dalla fondazione, 32,5 milioni di euro e facendosi protagonisti di prassi operative che gli hanno consentito di primeggiare nella graduatoria regionale, recentemente pubblicata, per l’assegnazione di finanziamenti per l’edilizia scolastica grazie ai quali giungeranno sul territorio ulteriori 102,5 milioni di euro destinati al settore.