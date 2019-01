Economia e lavoro



Fondazione Crl, aperto il “bando generico”

lunedì, 14 gennaio 2019, 11:35

Aperto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca il “Bando generico” per l’attribuzione di contributi 2019, che è rivolto a soggetti pubblici e privati e ha per obiettivo il sostegno sia a progetti e iniziative specifiche sia all’attività ordinaria di soggetti che non rientrano nei bandi specifici previsti dal Documento Programmatico-Previsionale 2019 della Fondazione.

C’è un budget complessivo di 500 mila euro per questo bando che assegnerà i contributi valutando in primo luogo le domande presentate entro la scadenza del 15 febbraio, ma che resterà aperto anche oltre questa data fino all’esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2019, per richieste motivate da particolari situazioni di urgenza o necessità.

Il Bando, nelle intenzioni della Fondazione, andrà incontro alle esigenze di quei progetti e attività non comprese nei molti bandi specifici che l’Ente di San Micheletto ha già pubblicato o sta per pubblicare, e sarà quindi rivolto ai settori di educazione e formazione – ad eccezione delle richieste degli Istituti scolastici destinatari del bando “Innovazione scolastica” di prossima apertura –, volontariato e soprattutto crescita giovanile, per iniziative legate a progetti ricreativi e di aggregazione, attività sportiva giovanile e altro ancora.

Il bando sarà aperto fino al 15 febbraio 2019: è possibile partecipare facendo richiesta mediante la procedura online di presentazione delle domande disponibile sul sito www.fondazionecarilucca.it.

Le richieste cartacee, precedentemente inserite e confermate on-line, dovranno essere inviate in un secondo momento, esclusivamente per posta, entro il 28/02/2019.

Appena chiuso il “Bando Progetti e attività culturali”, restano ancora pochi giorni invece per presentare le domande per i bandi “Categorie sociali deboli e salute pubblica” e “Sviluppo del territorio”, entrambi in scadenza il 31 gennaio 2019.