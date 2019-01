Economia e lavoro



Formazione, si diplomano gli studenti della seconda edizione del corso ITS in Hospitality Management

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:09

Si è conclusa la seconda edizione del corso ITS in Hospitality Management per le strutture ricettive (HOMA). I 16 studenti che hanno frequentato questo percorso di studi, durato 2 anni, hanno ricevuto questa mattina il diploma statale di Tecnico Superiore.

L'ITS HOMA è una scuola di specializzazione post-diploma, finanziata con il POR FSE 2014/2020 nell’ambito di Giovanisì un percorso alternativo all'università che consente un rapido accesso al mondo del lavoro. Attraverso questo percorso di studi gli studenti hanno acquisito gli strumenti operativi e manageriali utili ad una corretta gestione dell’impresa turistico-ricettiva, con un focus specifico sulle tematiche del front office, del marketing, del booking e del revenue.

“La formula Its – spiega Enrica Lemmi, responsabile dell’area Turismo di Fondazione Campus – è un prodotto formativo su cui la Regione punta molto proprio per la sua capacità di offrire una preparazione altamente qualificata e al contempo consentire un rapido ingresso nel mondo del lavoro. Abbiamo esteso anche a questo tipo di offerta formativa i punti di forza della Fondazione Campus, tra cui il supporto dell’ufficio Career Service, che ha fornito, così come avviene per Scuola MADE e per i corsi di Laurea, un vero e proprio servizio di consulenza professionale, aiutando gli studenti ad individuare l’esperienza di stage più adatta e ad avviare la propria carriera”.

Gli eventi conclusivi del corso questo pomeriggio sono stati dedicati proprio alle opportunità di lavoro. Da una parte si è svolto l’incontro riservato ai neodiplomati e ad altri studenti e laureati Campus, che hanno partecipato a una sessione straordinaria di colloqui conoscitivi con 28 aziende leader nel settore dell’ospitalità. La formula, che si è ispira al modello degli incontri speed – date, ha messo in contatto attraverso un’intervista di 7 minuti i responsabili risorse umane delle importanti strutture invitate – tra cui Belmond Italia, UNA Hotel, NH e Frescobaldi per fare qualche esempio – con gli oltre 50 studenti che hanno partecipato all’iniziativa. Parallelamente il Career Service di Fondazione Campus ha offerto un seminario gratuito “Promuovi te stesso” e aperto a tutta la cittadinanza dedicato alle strategie da mettere in atto in fase di ricerca di lavoro, rivelando ai numerosi partecipanti come si scrive un curriculum efficace e come si affronta un colloquio di lavoro fino alle tecniche per fare personal branding.