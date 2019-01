Economia e lavoro



Grossi: "Bolsonaro? Sono lieto di accoglierlo"

martedì, 29 gennaio 2019, 13:00

di aldo grandi

Giulio Grossi, presidente di Confindustria Toscana Nord, non si tira indietro. La vicenda Bolsonaro a Lucca, ossia la prossima visita, l'8 maggio, nella città dei propri avi, da parte del presidente del Brasile, non lo preoccupa più di tanto. Se il sindaco Alessandro Tambellini ha manifestato una certa riserva se non, addirittura, il proprio disappunto, anche la Fiom Cgil non ha esitato a fornire il suo parere decisamente contrario.

Giulio Grossi, al contrario e pur non volendo entrare nell'aspetto politico dell'evento, ha commentato senza esitazioni l'imminente appuntamento: Per noi, senza entrare nel merito della questione politica, è comunque una opportunità per il nostro territorio, per le imprese dei tre territori (Prato, Pistoia, Lucca ndr) in generale. C'è, infatti, un interscambio in tutti i sensi, ci sono aziende che ci esportano ed altre che importano, cartiere che importano la cellulosa e aziende che hanno in Brasile stabilimenti produttivi. Interfacciarsi col presidente di un paese così grande e importante è un'opportunità. Sono lieto di accoglierlo. Già si è espresso in tal senso il numero uno di Perini Spa, Cruz il quale, essendo brasiliano, ha un motivo particolare per essere orgoglioso della visita e ci ha già contattato in quanto Confindustria Toscana Nord. Ripeto, per noi è un'opportunità.