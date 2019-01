"L'Esselunga non lo vuole e l'azienda lo licenzia"

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 9 gennaio 2019, 13:21

L’ente di autogoverno del territorio, che si occupa specificatamente della sicurezza idraulica, va al voto per rinnovare i suoi organi. Sono state infatti fissate per sabato 6 aprile prossimo le elezioni per il rinnovo dell’assemblea del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che resterà in carica dal 2019 al 2024

lunedì, 7 gennaio 2019, 18:48

Fondo Indennizzo risparmiatori: come funziona. Confconsumatori assisterà i risparmiatori nelle richieste di accesso al Fir, con le modalità che verranno definite. Grande esclusa MPS, un’occasione mancata

sabato, 29 dicembre 2018, 17:08

Grieco: Anche il carcere di Lucca è sotto prevaricazione di prepotenze da parte di fazioni di detenuti di varie etnie con incendi di celle, devastazioni, danneggiamenti vari e con tre poliziotti penitenziari che sono dovuti ricorrere a cure sanitarie

venerdì, 28 dicembre 2018, 16:45

Non si è parlato solo del bilancio di previsione 2019 durante l'odierna conferenza stampa che si è svolta oggi a Palazzo Orsetti. Il vicesindaco Giovanni Lemucchi e il dirigente dei servizi economico-finanziari Lino Paoli hanno parlato anche dello stato di salute dei conti del comune, fornendo rassicurazioni sul recente intervento...

venerdì, 28 dicembre 2018, 16:25

Per questo Confesercenti Toscana Nord vuole riaprire il dibattito sulla tempistica e modalità di svolgimento tornando con forza a parlare di posticipare la data, limitarne la durata, definire il modo di svolgimento

venerdì, 28 dicembre 2018, 09:33

Scatta la corsa all’Oscar per 3 mila imprese toscane che hanno investito in agricoltura, protagonisti di un cambiamento epocale che vede le nuove generazioni sognare un futuro in campagna. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base della Camera di Commercio di Lucca, in occasione del via all’Oscar Green...