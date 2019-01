Economia e lavoro



L'Usb lavoro privato annuncia la mobilitazione contro Jair Bolsonaro a Lucca

martedì, 29 gennaio 2019, 13:44

Dopo il sindaco Tambellini e la Fiom Cgil, adesso anche l'Usb Lavoro provato scende in campo per boicottare la visita a Lucca del presidente del Brasile augurandosi, nel contempo, che anche il sindacato interno alla Perini spa faccia altrettanto:

Leggere il 27 gennaio, giornata della Memoria, che una delle aziende di maggiore spicco sul territorio, Fabio Perini SpA, leader nel settore costruzioni di macchine per cartotecniche, invitava attraverso il suo Amministratore Delegato, Osvaldo Cruz Jr, il Presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, a visitare l'azienda, ci ha lasciato indignati. Tra le ragioni della nostra indignazione, in primo luogo che proprio in questa giornata, si fosse invitato un uomo che più volte ha mostrato il volto di razzista, omofobo e antifemminista, inneggiando a tortura e dittatura e poi che i lavoratori dell'azienda non fossero stati informati.

Concordiamo con le dichiarazioni rilasciate dalla Fiom di Lucca e ci auguriamo una presa di posizione ferma delle RSU dell'azienda. Saremo con i lavoratori e con i cittadini che faranno pubbliche rimostranze contro e durante questa visita in nome di quei diritti che, non solo a parole, Bolsonaro ha vilipeso e calpestato. Ricordiamo solo alcune delle dichiarazioni pubblicamente rilasciate dal Presidente brasiliano, perché la giornata della Memoria non si esaurisca con il 27 gennaio:

- Sulla democrazia e la dittatura: “Sono a favore di una dittatura. Non risolveremo mai i problemi della nazione con questa democrazia irresponsabile”.

- Sui diritti umani: “Sono a favore della tortura”.

- Sugli omossessuali: “Sarei incapace di amare un figlio omosessuale. Non sarò un ipocrita: preferirei che mio figlio morisse in un incidente piuttosto che presentarsi con un tipo con i baffi”. "Se vedo due uomini che si baciano per strada, li uccido”.

- Sulle donne: “Ho cinque bambini. Quattro di loro sono maschi, ma per il quinto ho avuto un momento di debolezza ed è uscita una femmina".

“Ho detto che non ti violenterei perché non te lo meriti”. (alla politica Maria do Rosário"

- Sui rifugiati: "La feccia della terra si sta facendo vedere in Brasile, come se non avessimo abbastanza problemi da risolvere”. (settembre 2015).