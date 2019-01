Economia e lavoro



“Noi non siamo la Toyota”: seminario sulla lean all’interno del Master Carta&Cartone di Lucca

mercoledì, 30 gennaio 2019, 12:59

“Noi non siamo la Toyota – quale lean per la produzione impiantistica” è l’accattivante titolo del seminario che si terrà giovedi 31 gennaio nella sala Da Massa Carrara della Fondazione CRL promosso all’interno del Master “Tecnologia e gestione dell’industria della carta e del cartone”.

Un evento rivolto in modo principale alle problematiche e peculiarità del mondo industriale, cui hanno dato la propria adesione decine di aziende del nostro territorio, ma anche dell’Emilia Romagna.

Il seminario si propone di presentare in modo organico quali approcci metodologici e quali strumenti di Lean manufacturing debbano essere utilizzati all’interno di aziende che producono macchinari ed impianti industriali.

Un tema di grande importanza per la nostra economia, dove le aziende di servizio al settore cartario sono leader in Europa. Curatore del seminario è il professor Marcello Braglia, direttore del Master e docente alla scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa, nonché presidente del Consorzio Universitario in Ingegneria della Qualità e dell’Innovazione dell’Ateneo Pisano.

L’evento, è organizzato in collaborazione con il Consorzio Quinn e Its Tissue e si terrà dalle 9 alle 11, cui seguirà un coffee meeting. La partecipazione è gratuita.