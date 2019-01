Economia e lavoro



Opere straordinarie del Consorzio ai canali irrigui della Piana, i cittadini diventano protagonisti: mercoledì una nuova assemblea

lunedì, 28 gennaio 2019, 15:02

Dopo il primo incontro all’ex circoscrizione di Marlia che ha visto la partecipazione di tanti cittadini, proseguono le assemblee pubbliche del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per il recupero straordinario delle canalette irrigue della Piana, che ha visto un intervento di oltre 450mila euro. Il prossimo appuntamento si svolgerà, alle ore 21, mercoledì 30 gennaio nella sede dei donatori di sangue di Lunata, nei pressi della chiesa.

Una serie di incontri pubblici, quelli organizzati dall’Ente consortile, per raccogliere dal territorio segnalazioni e indicazioni sulle opere che sono in fase di realizzazione sui canali. A tutti gli appuntamenti saranno presenti il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi coi tecnici consortili, il presidente del Consiglio comunale di Capannori Claudio Ghilardi e gli assessori all’ambiente Matteo Francesconi e ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni.

“L’Ente consortile investe 450mila euro, per una campagna straordinaria per il pieno recupero dei canali irrigui – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Si tratta di risorse aggiuntive, rispetto a quelle che ogni anno (circa 200mila euro) investiamo per la loro manutenzione. Da qui a primavera, quando ripartirà la stagione irrigua, interveniamo così su decine e decine di canalette: provvedendo, in particolare, al rifacimento delle murature, al rifacimento degli intonaci, alla rimozione dei rifiuti presenti e allo scavo di moltissimi tratti. Stiamo facendo tutto questo in maniera partecipata: cooperando in maniera stretta col Comune di Capannori. E stiamo coinvolgendo direttamente i cittadini: dai quali raccogliamo segnalazioni e richieste. Con la collaborazione di tutti, contiamo di centrare un importante risultato per la sicurezza del nostro territorio. E’ da ricordare anche che le canalette assicurano l’approvvigionamento d’acqua anche durante i periodi di siccità, come quello che si è verificato la scorsa estate”.”.

Gli incontri successivi, tutti alle ore 21, saranno a San Colombano (sede dei Donatori di Sangue, mercoledì 6 febbraio) e a Verciano (sala della chiesa di Santo Stefano, mercoledì 13 febbraio).