Piano del commercio e mercato Don Baroni: Confesercenti si rivolge al comune

lunedì, 14 gennaio 2019, 11:35

Aperto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca il “Bando generico” per l’attribuzione di contributi 2019, che è rivolto a soggetti pubblici e privati e ha per obiettivo il sostegno sia a progetti e iniziative specifiche sia all’attività ordinaria di soggetti che non rientrano nei bandi specifici previsti dal Documento...

sabato, 12 gennaio 2019, 12:00

L’avvio della fatturazione elettronica nella nostra provincia non è un passaggio semplice per molti professionisti e la Cna ha voluto monitorare l’inizio di questo provvedimento, per verificare la situazione e aiutare a risolvere i disagi che ogni cambiamento così rilevante porta con sé

venerdì, 11 gennaio 2019, 15:27

La responsabile area Lucca di Confesercenti Toscana Nord Valentina Cesaretti si unisce all’appello all’amministrazione comunale

venerdì, 11 gennaio 2019, 14:20

C’è tempo fino al 16 gennaio per presentare le iscrizioni al bando "Premiazione fedeltà al lavoro e progresso economico", indetto ogni anno dalla Camera di Commercio di Lucca, rivolto ai lavoratori dipendenti nel settore privato, alle imprese, agli imprenditori e agli amministratori operanti in tutti i settori economici della provincia...

venerdì, 11 gennaio 2019, 10:54

Confartigianato informa le carrozzerie ed i gommisti che, grazie ai suo ripetuti interventi in materia di standard formativi per le succitate imprese, ha ottenuto un positivo riscontro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che si è pronunciato favorevolmente circa l’eliminazione dello stage per le imprese in attività, come previsto...

giovedì, 10 gennaio 2019, 19:24

Il delegato sindacale della FILT-CGIL all'interno dell'azienda Deliverit srl è stato licenziato il 3 gennaio 2019 adducendo motivazioni generiche senza specificare puntuali mancanze e senza citare riscontri oggettivi