Economia e lavoro



Reddito di cittadinanza, si mobilita l'Anmic di Lucca

martedì, 22 gennaio 2019, 11:23

Anche l'ANMIC di Lucca si mobilita per protestare contro il provvedimento del governo relativo al reddito di cittadinanza.



Il presidente provinciale Salvatore Piliero sottolinea come con questo decreto l'esecutivo deluda le aspettative di migliaia di invalidi civili che attendevano legittimamente l'adeguamento del magro assegno pensionistico che ammonta a soli 285 euro mensili.



"Infatti - dichiara - per la stragrande maggioranza gli invalidi civili saranno esclusi dal reddito di cittadinanza. L'introduzione del concetto di reddito familiare e il rifiuto di considerare l'invalido al 100 per cento come nucleo autonomo rispetto alla famiglia anagrafica, crea un enorme ostacolo al riconoscimento economico dei soggetti più svantaggiati. Per questa ragione la presidenza nazionale ha chiesto e ottenuto diversi incontri con i rappresentanti del governo, che purtroppo non hanno avuto esito positivo".



Il presidente Nazionale dell'ANMIC, Nazaro Pagano, ha dunque decretato lo stato di mobilitazione dell'Associazione con una grande manifestazione che si svolgerà prossimamente a Roma e nelle altre piazze d'Italia.



A tale proposito anche l'ANMIC di Lucca (Via Galli Tassi 69, tel. 0583/316068) invita i suoi iscritti e simpatizzanti a prendere contatto con l'Associazione per concordare iniziative di protesta e per la partecipazione alla manifestazione di Roma.