Settimana edilizia sostenibile: gli appuntamenti di mercoledì

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:09

Si è conclusa la seconda edizione del corso ITS in Hospitality Management per le strutture ricettive (HOMA). I 16 studenti che hanno frequentato questo percorso di studi, durato 2 anni, hanno ricevuto questa mattina il diploma statale di tecnico superiore

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:08

Un taglio selettivo delle piante rispettando l’ambiente, con l’obiettivo di garantire una maggior sicurezza dell’area a sud della Città di Lucca, abbattendo il rischio idraulico. Tutto pronto per l’apertura del cantiere del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la manutenzione dei Bottacci del Guappero, per un investimento di oltre...

lunedì, 21 gennaio 2019, 14:39

Oltre quarantadue milioni di euro. Questo l’ammontare dei fondi che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha indirizzato, ed indirizzerà – tra il 2011 ed il 2021 – al miglioramento ed alla tutela dell’edilizia scolastica della provincia di Lucca

venerdì, 18 gennaio 2019, 18:29

Sciopero a "reti unificate" dei lavoratori di Ctt Nord di Lucca, Livorno, Massa Carrara e Pisa per lunedì 21 gennaio. Braccia incrociate per quattro ore. Perché? Lo spiega Nicola da San Martino, referente Fit Cisl

venerdì, 18 gennaio 2019, 13:23

I cittadini diventano protagonisti della campagna del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per il recupero straordinario delle canalette irrigue della Piana: un piano di interventi, attualmente in corso, che vede l’Ente consortile investire oltre 450mila euro

venerdì, 18 gennaio 2019, 13:21

È stato siglato oggi tra Manifatture Sigaro Toscano e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo senatore Gian Marco Centinaio il protocollo di intesa programmatica per l’acquisto di tabacco Kentucky destinato alla produzione dei sigari a marchio Toscano