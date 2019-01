Ultimi giorni per partecipare al premio fedeltà al lavoro e progresso economico anno 2018

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 11 gennaio 2019, 15:27

La responsabile area Lucca di Confesercenti Toscana Nord Valentina Cesaretti si unisce all’appello all’amministrazione comunale

venerdì, 11 gennaio 2019, 10:54

Confartigianato informa le carrozzerie ed i gommisti che, grazie ai suo ripetuti interventi in materia di standard formativi per le succitate imprese, ha ottenuto un positivo riscontro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che si è pronunciato favorevolmente circa l’eliminazione dello stage per le imprese in attività, come previsto...

giovedì, 10 gennaio 2019, 19:24

Il delegato sindacale della FILT-CGIL all'interno dell'azienda Deliverit srl è stato licenziato il 3 gennaio 2019 adducendo motivazioni generiche senza specificare puntuali mancanze e senza citare riscontri oggettivi

mercoledì, 9 gennaio 2019, 13:21

L’ente di autogoverno del territorio, che si occupa specificatamente della sicurezza idraulica, va al voto per rinnovare i suoi organi. Sono state infatti fissate per sabato 6 aprile prossimo le elezioni per il rinnovo dell’assemblea del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che resterà in carica dal 2019 al 2024

lunedì, 7 gennaio 2019, 18:48

Fondo Indennizzo risparmiatori: come funziona. Confconsumatori assisterà i risparmiatori nelle richieste di accesso al Fir, con le modalità che verranno definite. Grande esclusa MPS, un’occasione mancata

sabato, 29 dicembre 2018, 17:08

Grieco: Anche il carcere di Lucca è sotto prevaricazione di prepotenze da parte di fazioni di detenuti di varie etnie con incendi di celle, devastazioni, danneggiamenti vari e con tre poliziotti penitenziari che sono dovuti ricorrere a cure sanitarie