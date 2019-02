Economia e lavoro



Al via a febbraio il primo corso di operatori domiciliari

venerdì, 15 febbraio 2019, 14:38

Il Franchising Solidali insieme alla Reggie Miller Foudation, una delle scuole più storiche di Malta, daranno il via a Febbraio al primo corso di operatori domiciliari (Basic training for home care operators ), che ha validità non solo in Italia, ma in tutta Europa. L'idea nasce sia dalla voglia di formare operatori che siano in grado di inserirsi in contesti familiari delicati, in modo efficiente, efficace e con una preparazione base che li completi a 360 gradi, sia per ampliare le opportunità lavorative anche all'estero, inserendo i corsisti in un ottica di apprendimento multiculturale, mettendoli in condizioni di ampliare i loro orizzonti formativi e lavorativi. Il corso ha una durata di 450 ore, che comprendono lezioni frontali in plenaria, ore di tirocinio presso domicili privati , prove d'esame ed esercitazioni di gruppo, al termine di questo percorso formativo, verrà rilasciato un attestato di qualificazione di livello 3, corrispondente a 18 crediti formativi, spendibile in tutta Europa. Le tematiche che verranno trattate sono divise in tre grandi aree: L'area socio-psicologica e relazionale,l'area della sicurezza e della salute e l'area tecnico operativa di cura e assistenza.

Le lezioni che si terranno una volta a settimana, avverranno contemporaneamente sia in Italia che a Malta, grazie anche ad una piattaforma di e-learning, che permetterebbe così di seguire le lezioni teoriche anche dal proprio domicilio, in modo da venire incontro anche ai lavoratori che vogliono continuare a specializzarsi e ad arricchire le proprie competenze.

Questo è solo un punto di partenza, il progetto di queste due società e di ben più ampio respiro, ovvero quello di creare una vera e propria Accademia per la Cura delle persone, intesa come benessere globale dell'assistito, perché nulla è più importante della salute e soprattutto della tranquillità dei nostri cari. Spesso, il lavoro di badante o dell'assistenza in generale, viene considerato come un ripiego in attesa di un impiego migliore, ma grazie alla costituzione di corsi di formazione e di realtà che puntino a creare dei professionisti nel campo dell'assistenza, si potrà dare ufficialità, meritocrazia e una certificazione, che non solo nobiliti e dia dei diritti a chi svolge questa professione, ma garantisca qualità e tranquillità a tante famiglie che hanno bisogno di sostegno all'interno del loro nucleo familiare. Il valore fondamentale che accomuna solidali è OHANA, ovvero la famiglia, dove nessuno viene dimenticato o abbandonato, ma accudito e accolto da professionalità e amore.