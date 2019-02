Economia e lavoro



Avviata da inizio anno la rendicontazione puntuale dello stato degli alberi

venerdì, 8 febbraio 2019, 17:11

Con le associazioni, i comitati, gli ordini professionali, le organizzazioni agricole, i comitati e i professionisti del territorio, è stato avviato già da settimane un tavolo di lavoro promosso dall'Amministrazione comunale di Lucca, per aumentare ancora di più l'impegno per la gestione del verde e affinché la qualità delle opere di manutenzione e cura possa crescere col contributo di tutti. Gli obiettivi identificati del gruppo di lavoro sono tre: redigere un regolamento per la gestione del verde, addivenire ad una pianificazione più puntuale degli interventi, e verificare la fattibilità di un censimento di tutti gli alberi presenti negli spazi pubblici della Città.

A comunicarlo sono stati stamani (venerdì 8 febbraio) il presidente della commissione lavori pubblici ed ambiente del Consiglio comunale Daniele Bianucci e l'assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini, nel corso di una seduta della commissione dedica proprio alla gestione del verde. La richiesta di una discussione in merito era stata avanzata dalla consigliera Cristina Consani.

Durante la commissione è stato anche annunciato che, da inizio dell'anno, è stato avviata una puntuale e continua rendicontazione degli alberi abbattuti e di quelli piantumati: dal primo gennaio ad oggi, sono state 20 le piante abbattute e 57 quelle piantate.

"Negli ultimi mesi, anche nella nostra Città si è avviato un ampio e interessante dibattito pubblico, volto a chiedere un maggior coinvolgimento su quelle che sono le direttive da adottare per la gestione del verde – ha sottolineato il presidente della commissione lavori pubblici ed ambiente Daniele Bianucci - Noi crediamo che la partecipazione dei cittadini, alla cura e alla salvaguardia del nostro territorio, non possa che essere un elemento da valorizzare e promuovere. Per questo, l'Amministrazione comunale ha deciso di farsi promotrice di un tavolo di lavoro, aperto al mondo dell'associazioni, delle professionalità e delle esperienze presenti sul territorio, che possa approfondire il tema: partendo proprio da una più consapevole conoscenza degli strumenti che gli Enti locali hanno a disposizione e delle normative che è necessario seguire; ed aprendosi altresì al confronto con esperienze e conoscenze che arrivano pure fuori dalla Lucchesia, in modo da approfondire le questioni aperte, e poi condividere insieme le strade migliori da seguire, in particolare sul tema delle potature".

Durante la commissione, è stato l'assessore Marchini ad evidenziare l'impegno profuso dell'Amministrazione comunale per la gestione del verde. "Che a Lucca, nel 2018 – ha ricordato Celestino Marchini - prevede il ripetersi durante l'anno di 6 tagli a tutti i cortili delle scuole; 11 tagli negli spalti delle Mura; 9 tagli nei parchi giochi; 6 tagli nei piazzali e aree a verde a margine di zone residenziali/produttive; 2/3 tagli aiuole a margine di viabilità e scarpate; 3 tagli marciapiedi in ghiaia inerbiti; 2 tagli cicli stradali. Gli operai dell'Ente si occupano direttamente della manutenzione delle rotatorie, delle fontane all'interno del Centro, e di piccoli interventi, come la cura delle panchine delle Mura, delle ringhiere e delle piste ciclabili".

Il Comune investe circa 170mila euro in potature, abbattendo in totale cento alberi, e provvedendo alla ripiantumazione di un numero maggiore: il saldo complessivo, tra tagli e ripiantumazioni, è quindi ampiamente positivo.