Azienda USL Toscana nord ovest: oltre 100 operatori stabilizzati in pochi mesi

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 19 febbraio 2019, 17:30

Oggi Conflavoro Pmi ha ospitato a Lucca il corso L’eccellenza nella leadership del trainer professionista Sergio Borra, fondatore e Ad di Dale Carnegie Italia. Un evento importante per tutta la Toscana, quello coordinato dall’Accademia Conflavoro ‘Antonio M. Orazi’

martedì, 19 febbraio 2019, 16:22

Sono Katia Balducci e Massimo Barsanti i due nuovi componenti del consiglio d’amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Si completa così la definizione di un organo decisionale in cui tutto il territorio della provincia è uniformemente rappresentato

martedì, 19 febbraio 2019, 12:09

Oltre 100 questionari per verificare lo stato dell'arte della maturità digitale delle imprese lucchesi sono stati compilati on line in provincia di Lucca

martedì, 19 febbraio 2019, 11:27

Giovedì 21 febbraio in Toscana il prossimo incontro “Novità Iva 2019”con il prof. Renato Portale, tra i massimi esperti italiani in materia e autore del manuale edito da Giuffrè Francis Lefebvre “IVA – Imposta sul Valore Aggiunto 2019”

martedì, 19 febbraio 2019, 09:48

Diamanti venduti a prezzi gonfiati, spacciati per investimenti sicuri senza informare i clienti sui rischi reali e dell'impossibilità di rivendere i preziosi acquistati, continua la battaglia di Adoc anche in lucchesia a difesa dei consumatori. A spiegare la vicenda sono i referenti dell'associazione dei consumatori, il presidente Mauro Bartolini, Valentina...

martedì, 19 febbraio 2019, 09:35

Le imprese agricole vivono più a lungo e superano meglio di altre le difficoltà. In provincia di Lucca il loro tasso di sopravvivenza è decisamente più alto rispetto a tutti gli altri settori. Un’azienda nata nel 2016 avrà, un anno dopo, il 94,6 per cento di possibilità di essere ancora...