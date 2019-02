Economia e lavoro



Capobianco (Conflavoro Pmi) alla Giornata delle professioni: “Rete di professionisti è vitale per le imprese”

venerdì, 15 febbraio 2019, 22:20

Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro Pmi, è stato tra i relatori della Giornata delle professioni svoltasi oggi nel complesso San Francesco di Lucca. “La sinergia tra le professioni ordinistiche e il mondo imprenditoriale è vitale. Sono i professionisti la nostra interfaccia con le istituzioni e gli organi di vigilanza”, ha affermato Capobianco durante la tavola rotonda mediata da Maurizio Centra. “Sono la testa pensante e l’ossatura delle micro e piccole imprese. In questo rapporto è fondamentale la fiducia e il sostegno reciproci. Di più: come sta accadendo proprio a Lucca con il coordinamento tra i vari ordini, Conflavoro Pmi si augura e promuove la stessa sinergia in tutta Italia”.

Sinergia che, per l’associazione imprenditoriale, non deve limitarsi all’operatività del quotidiano, ma deve anche direzionare il proprio impegno nel chiedere a gran voce una corretta e necessaria deburocratizzazione del sistema. “C’è una selva di norme a ogni livello, spesso in contrasto tra loro, che sta schiacciando le imprese tanto quanto la crisi decennale. La burocrazia pachidermica, attenzione, danneggia non solo le aziende, ma anche i professionisti proprio perché teste pensanti. È ormai impellente rinnovare le norme che hanno creato in Italia un labirinto costoso in termini burocratici e dunque economici. C’è bisogno di semplificazione, lo chiediamo da anni e ci impegneremo in maniera sempre più forte alle istituzioni”.