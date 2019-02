Economia e lavoro



Cgil, Cisl e Uil, cinque bus alla volta di Roma

sabato, 9 febbraio 2019, 17:58

Cinque bus alla volta di Roma, dove sono approdati stamani, per mettere l'accento sulle istanze di pensionati e lavoratori: tre di Fnp Cisl Toscana Nord, due delle categorie. Partiti a notte fonda, hanno visto salire numerosi iscritti a Castelnuovo, Capannori, Altopascio, Lucca.

"Non è un'iniziativa contro il Governo ma per il lavoro e l'equità - sottolinea Massimo Santoni, referente Fnp pensionati Cisl - Gli effetti della manovra, in particolare quota cento e reddito di cittadinanza, avranno gravi ricadute sui servizi. E' vero che si svuoteranno organici, ma è altrettanto vero che fino a novembre prossimo le assunzioni nella pubblica amministrazione sono bloccate. A soffrirne sarà anche la sanità, in alcuni casi stanno addirittura richiamando i medici in pensione. Poi resta aperto il problema delle donne, non è facile per loro riuscire a raggiungere i 38 anni di contributi. L'occupazione dei giovani ristagna e il rischio recessione è più che un fantasma. Non si sciopera, non si protesta, ma siamo a Roma per manifestare uniti - Cgil, Cisl e Uil sotto un unico striscione - le nostre preoccupazioni sollecitando un confronto vero".



Nella foto di gruppo: Massimo Santoni insieme agli iscritti Fnp Cisl