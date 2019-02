Economia e lavoro



Cna, incontro sulle verifiche degli impianti domestici

lunedì, 18 febbraio 2019, 11:18

La Cna ha organizzato un incontro per informare le imprese e gli artigiani sulle novità relative alle verifiche degli impianti domestici, previsto per il 20 febbraio alle ore 18 nella propria sede in Via Romana n.615/P.

Gli argomenti trattati saranno la responsabilità dell’istallatore e del manutentore, UNI 7129, UNI 10683, l’analisi di combustione, le verifiche di sicurezza, UNI 10845 relativa alle verifiche della canna fumaria e la soluzione ad alcune problematiche (mancanza di tiraggio, tiraggio eccessivo, rumorosità).

Il programma dell’incontro prevede l’intervento di Francesco Belluomini, presidente Cna installazione, seguito da quello dell’ing. Daniele Brighente – Wὅhler.

Il seminario è gratuito ma è richiesta la registrazione alla segreteria Cna (0583 4301114 info@cnalucca.it).