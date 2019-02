Economia e lavoro



Cna, riunioni per impiantisti e costruttori

domenica, 24 febbraio 2019, 10:23

Il nuovo regolamento per l’utilizzo dei gas fuorurati nello scaldare e raffreddare casa e le prospettive del settore costruzioni ed istallazioni saranno al centro di due incontri che la Cna ha organizzato per martedì 26 febbraio nella propria sede di Lucca (Via Romana n.615/P).

Doppio appuntamento per permettere ad un maggior numero di imprese e artigiani di essere presenti.

Il primo si terrà alle ore 18 e sarà incentrato sulla nuova legislazione, mentre alle ore 21 si parlerà del futuro della categoria che vede in provincia di Lucca 6.350 imprese con 12.787 addetti (al 31 dicembre 2018). Nell’arco di dieci anni sono chiuse 2.044 imprese e persi 3.154 addetti.

Altro argomento che verrà trattato sono le modifiche del codice degli appalti, in particolare dell’applicazione della nuova normativa degli affidamenti diretti fino a 150 mila euro nel settore pubblico, con l’invito alle amministrazioni pubbliche della sua attuazione per favorire le imprese locali e la velocità degli interventi.

Verrà infine illustrato il pacchetto sicurezza per gli artigiani senza dipendenti per aumentare la sicurezza nei cantieri edili.

Alle riunioni sarà presente Antonio Chiappini, coordinatore regionale CNA Costruzioni e Installazioni.