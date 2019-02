Economia e lavoro



Conflavoro Pmi e Sergio Borra ancora insieme, successo per l’evento formativo sulla leadership manageriale

martedì, 19 febbraio 2019, 17:30

Oggi Conflavoro Pmi ha ospitato a Lucca il corso L’eccellenza nella leadership del trainer professionista Sergio Borra, fondatore e Ad di Dale Carnegie Italia. Un evento importante per tutta la Toscana, quello coordinato dall’Accademia Conflavoro ‘Antonio M. Orazi’. La Dale Carnegie, infatti, è presente in oltre 80 Paesi ed è la più importante realtà al mondo nella formazione aziendale e manageriale.

Anche durante questo appuntamento Sergio Borra si è dimostrato originale e ha saputo aiutare i partecipanti, arrivati perfino da fuori regione, a guardare in un’ottica del tutto nuova la propria vita lavorativa. “Uno degli strumenti essenziali su cui dobbiamo focalizzarci – evidenzia il formatore con più di trent’anni di esperienza – è la gestione di noi stessi in relazione al tempo. Mai dimenticarsi l’importanza di lavorare per priorità e non per urgenze. È il tempo che ci rende tutti uguali: riuscire ad amministrarlo nel modo corretto è la chiave numero uno per controllare imprevidibilità e ambiguità”.

“Non basta sentirsi un leader per esserlo davvero – afferma Enzo Capobianco, marketing strategist di Accademia – occorre dimostrarlo di continuo. Come? Diventando un esempio per il proprio team aziendale, un riconoscimento ottenibile solo lavorando su se stessi, formandosi senza sosta fino a raggiungere ogni giorno un nuovo grado di maturità ed eccellenza nella leadership. Con Sergio Borra c’è una bella intesa e soprattutto un’amicizia sincera, sia personale sia con Conflavoro Pmi. Stiamo aiutando gli imprenditori e i professionisti di tutta Italia a raggiungere il cuore e la stima dei propri collaboratori. Si tratta di un’azione fondamentale per andare incontro a uno sviluppo inimmaginabile della propria impresa o attività e, di certo, organizzeremo presto altri eventi formativi insieme”.