Conflavoro Pmi in commissione sviluppo economico

giovedì, 7 febbraio 2019, 16:52

di eliseo biancalana

Continuano in commissione consiliare sviluppo economico le audizioni dei rappresentanti del mondo economico lucchese. Oggi è stata la volta di Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro Pmi, associazione nazionale di piccole e medie imprese con sede a Lucca.

La presidente della commissione Chiara Martini (PD) ha presentato Conflavoro come "un'associazione che dà i propri servizi in modo innovativo". "Mi sento a casa – ha esordito il presidente di Conflavoro –. I rapporti con il comune sono costanti e costruttivi". "Sono un imprenditore e vivo di imprese" ha proseguito, ricordando la genesi dell'associazione che partita da Lucca si è poi estesa a tutto il territorio nazionale. Oggi Conflavoro Pmi conta 650 collaboratori operanti in oltre 86 sedi della confederazione, presenti in 18 regioni e 68 province. "Noi non vogliamo chiuderci in Conflavoro – ha detto Capobianco –. Noi vogliamo che ci sia pluralismo sindacale e vogliamo aprire i contatti con le altre associazioni di categoria". Tra gli obiettivi dell'associazione c'è quello di evitare contenziosi tra le imprese e i lavoratori. "Creano grosse difficoltà a noi imprenditori e fanno passare la voglia di assumere – ha spiegato – e se non assumiamo non cresciamo". Altro aspetto su cui punta molto l'associazione è quello della formazione. "Cerchiamo di far capire veramente cosa vuol dire fare impresa – ha sostenuto –. Fare impresa è la cosa più bella del mondo". Conflavoro ha inoltre lanciato un progetto per promuovere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, che proprio ieri è stato presentato a Roma al Senato.

"Per noi e per la città è un orgoglio avere un'associazione nazionale" ha commentato l'assessore alle attività produttive Valentina Mercanti. È stato inoltre ricordato che comune di Lucca e Conflavoro Pmi hanno lavorato insieme, nel recente passato, nell'ambito di un percorso di formazione finalizzato all'assunzione di alcuni disoccupati.