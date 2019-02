Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 700mila euro per l'edilizia scolastica del comune

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 26 febbraio 2019, 17:28

Più vantaggi per chi conferisce meno rifiuti indifferenziati, tariffe provvisoriamente invariate per le utenze non domestiche e per i residenti centro storico sconti per gli esercenti che donano beni alimentari per finalità sociali, confermato ritiro gratis di pannoloni e pannolini, incentivo fino a 100 euro per pannolini lavabili

martedì, 26 febbraio 2019, 16:42

È stata presentata oggi pomeriggio in commissione urbanistica la proposta di deliberazione consiliare relativa al permesso di costruire in deroga (ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale 65 del 2014) per il progetto di installazione di una scala esterna di emergenza a uso dello Hotel Universo di piazza del Giglio

martedì, 26 febbraio 2019, 15:04

Sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - 4 a Serie Speciale – nr. 12 del 12 febbraio 2019, è stato pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – all’accademia della guardia di finanza per l’anno...

martedì, 26 febbraio 2019, 14:02

L'appuntamento è alle ore 12,30, con un'iniziativa pubblica alla Fattoria Urbana: a cui, oltre ai migranti che hanno portato a termine i lavori di manutenzione, parteciperanno anche il sindacoAlessandro Tambellini, l'assessora al sociale Lucia Del Chiaro e il referente del sindaco ai diritti (e consigliere comunale) Daniele Bianucci.

lunedì, 25 febbraio 2019, 16:35

In merito all’intervento dei sindacati Cgil, Cisl e Uil sulla carenza di personale a Lucca, i numeri evidenziano a dicembre 2018 (rispetto a dicembre 2016) un aumento di dirigenti medici a tempo indeterminato (+19, 422 contro 403), mentre si registra una riduzione dei medici a tempo determinato (-15, 12 invece...

lunedì, 25 febbraio 2019, 16:25

Analisi dei dati del anno 2018 sulla dinamica imprenditoriale in provincia di Lucca elaborati dall’Ufficio Studio e Statistica