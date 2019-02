Economia e lavoro



Fosber e Fermi-Giorgi: l'alternanza scuola-lavoro che funziona

mercoledì, 6 febbraio 2019, 17:37

Ha preso il via la fase operativa del progetto di alternanza scuola-lavoro portato avanti da Fosber e dal Polo scientifico tecnico professionale E. Fermi – G. Giorgi. Tale progetto vede il coinvolgimento di due classi, per la durata di 2 anni accademici.



Gli studenti Matteo, Lorenzo, Siffedin, Diego della classe 5ª AMC, insieme alla compagna, nonché capo-progetto Alessia, costruiranno una macchina Fosber in scala 1:4.

Sotto la supervisione di Marco Pieri, Mirco Pezzini e Maurizio Favelli, tre tecnici esperti, e dei professori del polo aderenti all'iniziativa, i neo-progettisti assembleranno un porta bobine e la relativa movimentazione, all'interno dell'area training aziendale.



Il primo step di questo progetto è iniziato lo scorso anno scolastico, con gli studenti della allora 4ª AMC che si sono cimentati nella modellazione 3D del macchinario industriale.

Nella fase successiva sono stati individuati i progettisti, che si sono impegnati nello studio del disegno tecnico e nella ricerca dei materiali necessari, per la realizzazione del porta bobine Fosber.

A queste operazioni di ricerca è seguito l'approvvigionamento delle parti meccaniche necessarie. Alcuni componenti sono stati realizzati in proprio dalle studentesse e dagli studenti per mezzo di una stampante 3D. Altre parti meccaniche più complesse, sono state gentilmente fornite da "Galli e Morelli" e "Galli e Sesti", da sempre fornitori fidati e collaborativi di Fosber, che hanno partecipato attivamente. Un ringraziamento particolare va a Michele Rossi che ha preso parte all'iniziativa apportando il suo prezioso e indispensabile contributo in ambito tecnico e produttivo.



Massimiliano Bianchi, President & Managing Director di Fosber Group, ha rivolto un saluto ai giovani progettisti: "Vi ringrazio per la passione dimostrata e voglio farvi i miei più sinceri complimenti. Avete fatto un ottimo lavoro fino a qui e sono curioso di vedere la nostra macchina in scala, una volta realizzata". "E se funziona la vendiamo!" ha concluso Bianchi con una battuta.



"Da sempre - ha dichiarato Alessandro Panconi, Human Resources & CSR Director - Fosber investe volentieri tempo e risorse per migliorare concretamente la relazione e la collaborazione con le scuole del territorio. Ne sono esempio i progetti portati avanti con Eplan, Allen Bradley e Solidworks tre importanti aziende che hanno fornito software e formazione a docenti e studenti del territorio. Inoltre a dicembre abbiamo consegnato abbigliamento tecnico a due classi dell'ITIS"



Hanno partecipato all'inaugurazione della fase operativa anche Elisabetta Galli, Carlo Galli e Alexander Pellicone in rappresentanza delle proprie aziende di riferimento che hanno fornito le parti meccaniche disegnate dagli studenti.



Contestualmente, inizia a muovere i suoi primi passi anche il progetto che vede coinvolta la 4ª ad indirizzo elettrico del complesso Fermi-Giorgi, che dovrà studiare PLC ed elettronica della macchina realizzata dai compagni della 5ª AMC, per renderla a tutti gli effetti operativa.