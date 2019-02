Economia e lavoro



Hotel Universo, scala antincendio in commissione urbanistica

martedì, 26 febbraio 2019, 16:42

di eliseo biancalana

È stata presentata oggi pomeriggio in commissione urbanistica la proposta di deliberazione consiliare relativa al permesso di costruire in deroga (ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale 65 del 2014) per il progetto di installazione di una scala esterna di emergenza a uso dello Hotel Universo di piazza del Giglio.

In caso di via libera del consiglio, la scala antincendio sorgerà in Corte Paoli. Durante la seduta della commissione, presieduta da Francesca Pierotti (PD), l'assessore all'urbanistica Serena Mammini ha sottolineato l'importanza dei lavori di riqualificazione dello Hotel Universo. "È un intervento molto importante per la città, che va a riqualificare un albergo storico" ha detto l'assessore. I dipendenti del comune hanno spiegato che la scala non può essere costruita all'interno dell'albergo perché si tratta di un palazzo monumentale. A quanto riferito in commissione, a seguito della costruzione della scala l'albergo dovrà pagare l'occupazione del suolo pubblico.

La commissione si riunirà nuovamente lunedì prossimo per esprimere il proprio parere. La proposta di deliberazione andrà in consiglio comunale il 6 marzo.