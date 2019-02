Economia e lavoro



Il giudice del lavoro boccia il ricorso dei sindacati e dà ragione a Sofidel

venerdì, 8 febbraio 2019, 19:21

Primo round uno a zero per Sofidel. Il giudice del lavoro Alfonsina Manfredini al tribunale di Lucca ha rigettato il ricorso dei sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Unieuropa che, adesso, annunciano, si preparano all'appello.

Il nodo del contendere era la mancata costituzione da parte della multinazionale Sofidel del Cae, comitato aziendale europeo, sede di confronto tra i rappresentanti sindacali dei vari paesi europei con i vertici aziendali. Un organismo dove vengono veicolate informazioni circa le strategie aziendali nei vari paesi di produzione, informazioni che possono essere fondamentali nelle sedi di contrattazione, o che comunque possono servire a tutelare i lavoratori.

L'iniziativa era stata illustrata alla stampa nei giorni scorsi da Pier Verderio (Fistel Cisl) nella veste di coordinatore nazionale Cae (comitati aziendali europei), Federico Fontanini (Fistel Cisl Toscana), Simone Tesi (Slc Cgil), Massimiliano Bindocci (Uil), Nicolà Kostantinou (capo dipartimento settore grafico a livello internazionale del sindacato Uniglobal).

Il giudice ha respinto l'istanza dei sindacati ribadendo il principio dell'adeguatezza degli strumenti messi a disposizione da Sofidel ovvero la videoconferenza avanzata e strumenti atti a favorire la comunicazione tra i delegati delle aziende nei vari paesi con un'unica lingua inglese.

Uno strumento al passo con i tempi, ma non efficace, secondo i sindacati (soprattutto per l'utilizzo della sola lingua inglese) a mettere in trasparenza le questioni che interessano lavoratori e azienda. Per questo stanno già preparando l'appello. Come i sindacati avevano già annunciano prima della sentenza "si tratta dell'applicazione di un importante diritto fissato dalla Comunità europea e proprio per questo motivo non ci fermeremo".

Nella foto: Luigi Lazzareschi, ad di Sofidel