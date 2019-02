Economia e lavoro



In difficoltà il sistema imprenditoriale lucchese

lunedì, 25 febbraio 2019, 16:25

di francesca sargenti

È proseguita anche nel 2018 la fase di difficoltà attraversata dal sistema imprenditoriale lucchese ormai da un decennio. Le aperture e le chiusure di imprese hanno toccato il minimo storico nel corso dell’anno, evidenziando una scarsa vitalità del sistema imprenditoriale provinciale.

Aumentano le società di capitali (soprattutto SRL e SRL semplificate) mentre calano imprese individuali e società di persone. Proseguono le difficoltà del comparto artigiano.

È quanto emerge, in sintesi, dai dati diffusi dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Lucca sulla dinamica imprenditoriale in provincia nel 2018.

Nell’anno da poco concluso i terminali della Camera di Commercio hanno registrato l’iscrizione di 2.364 nuove imprese (138 in meno rispetto al 2017) e di 2.579 chiusure di imprese (20 unità in meno rispetto all’anno precedente), consegnando a fine dicembre un saldo negativo per 215 imprese e portando il numero di imprese presenti nel Registro delle Imprese (attive, inattive, sospese, con procedure concorsuali, in scioglimento o liquidazione) al 31/12/2018 a quota 42.881 unità, in calo del -0,4 per cento rispetto a dodici mesi prima.

“Occorre sostenere la vitalità imprenditoriale in provincia, ancora troppo stagnante, - ha dichiarato Giorgio Bartoli, Presidente della Camera di Commercio di Lucca - cercando di cogliere i segnali di debolezza presenti sul territorio. Le imprese lucchesi sono molto forti sui mercati internazionali, che però diventano ogni giorno più competitivi. I nostri sforzi devono concentrarsi anche sul mercato interno per permettere alle aziende non internazionalizzate di riprendere a crescere e portare ricchezza sul territorio”.

Sono diminuite anche le imprese attive, scese a quota 36.301 con una flessione del -0,6 per cento (-201 imprese) rispetto a fine 2017, un andamento peggiore di quello regionale (-0,3 per cento).

A livello settoriale si rileva una flessione particolarmente significativa per le costruzioni (-1,8 per cento le imprese attive), mentre manifatturiero (-1,0 per cento) e agricoltura (-0,2 per cento) hanno limitato le perdite.

Anche i servizi (-0,2 per cento) hanno chiuso il 2018 col segno meno, soprattutto per il calo del commercio (-1,3 per cento; -126 unità) e la lieve flessione delle attività di trasporto e magazzinaggio; in crescita invece l’alloggio e ristorazione, le attività immobiliari, i servizi d’informazione e comunicazione e le attività professionali e scientifiche.

Guardando all’artigianato, il bilancio del 2018 risulta ancora negativo, con il numero di imprese attive in provincia a fine dicembre sceso a 11.252 unità (-1,8 per cento), per un’incidenza artigiana del 31,0 per cento sul tessuto imprenditoriale operativo provinciale. Il comparto resta in difficoltà, con il minimo storico di 680 iscrizioni (5,9 per cento delle registrate) e di 895 cessazioni (7,8 per cento). A mostrare le maggiori difficoltà è ancora una volta il comparto delle costruzioni, in calo del -2,5 per cento nell’anno, ma subiscono contrazioni anche il settore industriale (-2,2 per cento) e quello dei servizi (-0,8 per cento).

Positivo l’andamento delle imprese guidate da stranieri,cresciute del +0,8 per cento per 3.933 unità operative in provincia a fine 2018 e un’incidenza sul totale imprese del 10,8 per cento (Toscana: 14,6 per cento; Italia: 10,4 per cento). Stabili le imprese femminili (+0,1 per cento), con 8.266 unità attive per un’incidenza del 22,8 per cento (Toscana: 23,8 per cento; Italia: 22,6 per cento).

L’andamento interno al territorio provinciale evidenzia infine come le diminuzioni riguardino tutte le aree territoriali: la Piana di Lucca (15.362 imprese attive) ha segnato un calo del -0,2 per cento (-32 unità), la Versilia (16.492) una diminuzione del -0,6 per cento (-98 imprese), mentre nella Valle del Serchio (4.447) la flessione è arrivata al -1,6 per cento (-71 unità).

Sedi di impresa in provincia di Lucca per status al 31/12/2018 Valori assoluti e variazione assoluta e per cento rispetto al 31/12/2017 Status N. Rispetto al 31/12/2017 Var. ass. Var. per cento Imprese ATTIVE 36.301 -201 -0,6 per cento Imprese inattive 3.837 53 1,4 per cento Imprese sospese 169 -14 -7,7 per cento Imprese con procedure concorsuali 1.031 -18 -1,7 per cento Imprese in scioglimento/liquidazione 1.543 -12 -0,8 per cento Imprese REGISTRATE 42.881 -192 -0,4 per cento Fonte: Infocamere-Stockview

Sedi di impresa attive in provincia di Lucca per settore di attività economica. Al 31/12/2018. Valori assoluti e variazioni Settore N. imprese attive Rispetto al 31/12/2017 Var. ass. Var. per cento Agricoltura 2.429 -6 -0,2 per cento Industria in senso stretto* 4.408 -39 -0,9 per cento Costruzioni 6.292 -118 -1,8 per cento Servizi 23.160 -40 -0,2 per cento Non classificate 12 2 20,0 per cento Totale 36.301 -201 -0,6 per cento Fonte: Infocamere-Stockview *comprende le imprese dei settori estrattivo, manifatturiero e delle utilities.