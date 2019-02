Mostra artigianato per San Valentino in piazza S.Frediano

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 13 febbraio 2019, 14:39

"Gli agricoltori anziani sarebbero ben felici di godersi la pensione, invece devono lavorare per necessità e sopravvivenza". E’ secca la risposta della Cia Toscana Nord a Coldiretti che teorizza il fatto che gli agricoltori non sfruttino l’opportunità di andare in pensione per ‘passione nei confronti della terra’

mercoledì, 13 febbraio 2019, 13:05

Il neo direttivo è pronto a raccogliere la voce delle imprese, promuovere reti tra aziende e gruppi di acquisto, attivare una scuola di impresa con eventi formativi atipici per Lucca

mercoledì, 13 febbraio 2019, 12:38

Con la legge di bilancio 2019 il Governo ha escluso il commercio ambulante dall’applicazione della direttiva Bolkestein. Questo ha creato un vuoto normativo per il quale l’Anva, il sindacato ambulanti Confesercenti, chiede un intervento della Regione

martedì, 12 febbraio 2019, 16:08

Trainer professionista da oltre 30 anni nonché fondatore e Ceo di Dale Carnegie Italia, Sergio Borra torna a Lucca nella sede di Conflavoro Pmi per una nuova, intensa giornata formativa dedicata allo sviluppo delle doti manageriali

martedì, 12 febbraio 2019, 11:54

Ci sono centinaia di agricoltori che potrebbero sfruttare quota 100 e meritarsi la pensione ma l’amore ed il legame con la terra è troppo forte. Lo dicono le prime rivelazioni di Epaca Coldiretti

lunedì, 11 febbraio 2019, 21:49

Cosi Antonio Brizzi, segretario nazionale del sindacato Conapo, replica alle affermazioni del sottosegretario al ministero dell’interno Stefano Candiani