Nomine in enti, aziende e istituzioni partecipate: pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature

martedì, 5 febbraio 2019, 16:17

Come previsto dall'atto di indirizzo approvato dal consiglio comunale nel mese di dicembre del 2017, è stato pubblicato sul sito del Comune l'avviso per la presentazione delle candidature utili alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune di Lucca negli enti, aziende e istituzioni partecipate.

I posti da ricoprire sono in tutto 31, spalmati su 11 partecipate. Poiché nella maggior parte dei casi la scadenza delle posizioni da ricoprire coincide con l'approvazione dei bilanci di esercizio 2018, che avviene entro il 30 aprile, il termine ultimo per presentare la propria candidatura in tutti questi casi è fissato al 15 di marzo prossimo. Solo nel caso dell'Associazione per la Sagra Musicale Lucchese gli interessati dovranno presentare la propria candidatura entro la metà del mese di agosto, dal momento che le cariche scadranno il 31 dello stesso mese.

Gli interessati dovranno presentare la propria domanda (come da facsimile allegato all'avviso), corredata dal proprio curriculum.

Sulla base delle domande presentate, l'amministrazione provvederà a selezionare i candidati che successivamente prenderanno parte a un colloquio pubblico con il sindaco Alessandro Tambellini o un suo delegato. Al sindaco infatti compete per legge la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Lucca all'interno di enti, aziende e istituzioni.

