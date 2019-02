Organizzazioni sindacali confederali, conferenza dei sindaci e ASL Toscana nord ovest a confronto sul piano di programmazione sanitaria 2019/2020

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 8 febbraio 2019, 17:43

L'Europa in soccorso anche di città e periferie, per far rivivere quartieri ‘difficili', per renderne i centri storici o tratti urbani più belli ma anche più funzionali (e meno voraci a volte di energia), per far rinascere vie e piazze, per i cittadini e per i turisti

venerdì, 8 febbraio 2019, 17:40

La programmazione 2014-2020 è ancora in corso: rimangono due anni per concludere il settennato e cinque per spendere le risorse. Grazie al Fondo di sviluppo regionale, a Lucca e provincia sono stati finora sostenuti 284 progetti per 36 milioni e 478 mila euro di contributi

venerdì, 8 febbraio 2019, 17:11

Dal primo gennaio 20 le piante abbattute e 57 quelle piantumate. Stamani in commissione una discussione sulla gestione del verde: "Partito un tavolo di lavoro con associazioni, comitati e professionisti, per un impegno condiviso"

venerdì, 8 febbraio 2019, 15:10

Sicurezza, ordine, legalità: sono le parole chiave del Cantiere Digitale, il progetto realizzato dall'Ente Scuola Edile-CPT Lucca grazie al finanziamento della Fondazione CRL e promosso dal Gruppo Edili della Regione Toscana, dagli Organi di Controllo della Provincia di Lucca e dalle parti sociali di settore

giovedì, 7 febbraio 2019, 16:52

Continuano in commissione consiliare sviluppo economico le audizioni dei rappresentanti del mondo economico lucchese. Oggi è stata la volta di Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro Pmi, associazione nazionale di piccole e medie imprese con sede a Lucca

giovedì, 7 febbraio 2019, 16:18

La Toscana brilla nella terza edizione dei Top Doctors® Awards: tra i migliori medici d’Italia, individuati e premiati grazie al voto dei loro stessi colleghi, ci sono infatti anche due professionisti basati a Firenze, uno a Lucca e uno a Pisa