Economia e lavoro



Parco fluviale: 50 mila euro per risistemare il fondo stradale, ripristinare le cancellature, la nuova cartellonistica e le potature

venerdì, 15 febbraio 2019, 15:12

Oltre 50mila euro di interventi nel parco fluviale, per risistemare il fondo stradale oggi pieno di buche, per la revisione e il rifacimento delle cancellature che impediscono l'afflusso delle auto, per la realizzazione della cartellonistica, per il rifacimento dei cestini, per le potature degli alberi e dell'erba. Il tutto, per rendere il parco più fruibile, fruito e quindi sicuro.

Il piano delle opere, che partiranno all'inizio del mese di marzo, è stato presentato stamani (venerdì15 febbraio), durante una riunione della commissione lavori pubblici ed ambiente, presieduta da Daniele Bianucci, che si è tenuta alla Fattoria Urbana Riva degli Albogatti, a Nave, con l'assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini.

"Partiamo con una serie importanti di interventi, molto attesi dai cittadini, e che sono frutto di un percorso di partecipazione, che ha visto coinvolto tante persone e associazioni – sottolinea il presidente della commissione, Daniele Bianucci – L'obiettivo principale resta quello di scongiurare definitivamente il passaggio delle auto nel parco: che naturalmente è interdetto da anni, e che col ripristino delle cancellature e con la cartellonistica renderemo ancora più chiaro ed evidente. Per il parco fluviale sta crescendo, in maniera diffusa, l'attenzione e la cura di tutti: è uno dei luoghi più belli della nostra Città, e l'impegno è massimo affinché sia sempre più fruibile, fruito e quindi sicuro".

"Stiamo investendo complessivamente 50mila euro per gli interventi che ora stanno partendo – evidenzia l'assessore ai lavori pubblici, Celestino Marchini – Una cifra analoga la investiremo anche nei bilanci per il 2019 e per il 2020. Complessivamente, quindi, avremo a disposizione risorse importanti. Le opere saranno realizzate in più lotti: e al termine di questo impegno straordinario, siamo sicuri che al parco sarà assicurata quella cura, che tutti i cittadini chiedono".

Complessivamente, saranno venti le cancellature su cui saranno realizzati interventi di ripristino e di manutenzione. Altre sette cancellature saranno realizzate ex novo nel secondo lotto di interventi. Due nuove new jersey saranno istallati all'altezza della Fattoria Urbana. La sistemazione del fondo stradale in partenza è quello relativo alla sponda sinistra, nell'intero tratto da Ponte a Moriano a Ponte San Pietro: spariranno così le buche e gli ostacoli, pericolosi per chi cammina e va in bici. E poi, via al rifacimento dei cestini (in collaborazione con Sistema ambiente), alla nuova cartellonistica e alla potatura e alla manutenzione di alberi e verde.