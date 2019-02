Patuelli (Abi) ospite di Confindustria Toscana Nord

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 27 febbraio 2019, 17:05

Il gruppo - la cui sede principale è a Lucca - conferma il periodo positivo e di crescita costante: dopo l'annuncio di diverse assunzioni in vista per il 2019, ecco l'acquisizione di un gruppo spagnolo

mercoledì, 27 febbraio 2019, 16:35

La Cna si unisce alla preoccupazione del presidente della Camera di Commercio Giorgio Bartoli in merito alle difficoltà che le imprese del territorio continuano ad avere, come emerge dall’analisi del dati relativi all’anno appena chiuso

mercoledì, 27 febbraio 2019, 15:22

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha deliberato un finanziamento complessivo di 700mila euro che serviranno per numerosi interventi di adeguamento e miglioramento degli edifici scolastici del comune di Lucca

martedì, 26 febbraio 2019, 17:28

Più vantaggi per chi conferisce meno rifiuti indifferenziati, tariffe provvisoriamente invariate per le utenze non domestiche e per i residenti centro storico sconti per gli esercenti che donano beni alimentari per finalità sociali, confermato ritiro gratis di pannoloni e pannolini, incentivo fino a 100 euro per pannolini lavabili

martedì, 26 febbraio 2019, 16:42

È stata presentata oggi pomeriggio in commissione urbanistica la proposta di deliberazione consiliare relativa al permesso di costruire in deroga (ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale 65 del 2014) per il progetto di installazione di una scala esterna di emergenza a uso dello Hotel Universo di piazza del Giglio

martedì, 26 febbraio 2019, 15:04

Sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - 4 a Serie Speciale – nr. 12 del 12 febbraio 2019, è stato pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – all’accademia della guardia di finanza per l’anno...