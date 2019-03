Anp Toscana Nord: Govanna Landi eletta vicepresidente regionale vicaria

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 28 marzo 2019, 17:51

Con la lectio magistralis dal titolo "Il diritto sindacale oggi" tenuta da Giovanni Amoroso, giudice della Corte costituzionale, e Raffaele De Luca Tamajo, professore emerito dell'Università Federico II di Napoli, si è aperta ufficialmente l'edizione 2019 del Corso di alta formazione organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera

giovedì, 28 marzo 2019, 16:59

Mercoledì 27 marzo si è svolta l’assemblea dei delegati per eleggere il nuovo presidente, il consiglio generale della Confartigianato Imprese Lucca e le altre cariche elettive

mercoledì, 27 marzo 2019, 16:49

“Sì alle cave” è la posizione assunta dalla segreteria e dal direttivo della Fillea CGIL di Lucca. C’è molta preoccupazione anche in provincia di Lucca per il futuro del settore lapideo, sia al monte che al piano

mercoledì, 27 marzo 2019, 15:52

Candidati in Versilia Cristiano Genovali, Marco Carmazzi e Guido Bertacca, in lucchesia Andrea Celli, a Massa Carrara Fabrizio Bondielli e nel pisano Francesco Grossi

mercoledì, 27 marzo 2019, 15:49

La Cna, in collaborazione con PiazzainArte, organizza “Arti e Sapori d’Italia in piazza”, una mostra mercato dedicata al settore alimentare e di artigianato prevista dal 29 al 31 marzo in piazza Napoleone

mercoledì, 27 marzo 2019, 14:58

L'accordo regionale, che sarà replicato nella ASL Toscana nord ovest, garantisce risorse aggiuntive e permette di assicurare il turn over 2019, le assunzioni per nuovi servizi, le stabilizzazioni, le indennità di turno. In particolare nel Patto sociale regionale per la salute, siglato dalla Regione Toscana e dai sindacati confederali della...