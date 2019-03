Arti e sapori d’Italia in piazza Napoleone, la mostra mercato alimentare dal 29 al 31 marzo

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 27 marzo 2019, 16:49

“Sì alle cave” è la posizione assunta dalla segreteria e dal direttivo della Fillea CGIL di Lucca. C’è molta preoccupazione anche in provincia di Lucca per il futuro del settore lapideo, sia al monte che al piano

mercoledì, 27 marzo 2019, 15:52

Candidati in Versilia Cristiano Genovali, Marco Carmazzi e Guido Bertacca, in lucchesia Andrea Celli, a Massa Carrara Fabrizio Bondielli e nel pisano Francesco Grossi

mercoledì, 27 marzo 2019, 14:58

L'accordo regionale, che sarà replicato nella ASL Toscana nord ovest, garantisce risorse aggiuntive e permette di assicurare il turn over 2019, le assunzioni per nuovi servizi, le stabilizzazioni, le indennità di turno. In particolare nel Patto sociale regionale per la salute, siglato dalla Regione Toscana e dai sindacati confederali della...

martedì, 26 marzo 2019, 16:28

La Toscana emerge come la prima, e di gran lunga, dai dati diffusi dal Ministero della sanità e relativi al 2017, derivati dalle schede di dimissioni ospedaliere

lunedì, 25 marzo 2019, 14:53

Abbattuto il muro dei 48 milioni di presenze in Toscana nel 2018, +3,8 per cento rispetto al 2017. L'Ufficio regionale di statistica ha elaborato i primi dati complessivi sulle presenze turistiche in Toscana per l'anno 2018, dati che confermano un nuovo record di presenze con un incremento, rispetto al 2017,...

sabato, 23 marzo 2019, 17:23

I contratti tutti trasformati in tempo indeterminato. L'attività ispettiva partita da una richiesta del sindacato Uiltec: "Ora le amministrazioni locali e nazionali che si sono prestate al forum di Conflavoro devono fare delle riflessioni"